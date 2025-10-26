SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
26 de octubre 2025 - 21:57

Chubut: La Libertad Avanza y el peronismo polarizaron la elección, golpe para Ignacio "Nacho" Torres

La libertaria Maira Frías y el peronista Juan Pablo Luque ocuparán los dos escaños que la provincia tiene en la Cámara de Diputados.

Maira Frías ocupará uno de los dos escaños por Chubut.

Maira Frías ocupará uno de los dos escaños por Chubut.

La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo polarizaron la elección legislativa en la provincia de Chubut, pese a los esfuerzos del gobernador Ignacio "Nacho" Torres por romper la dicotomía.

Informate más

La libertaria Maira Frías y el peronista Juan Pablo Luque reemplazarán en la Cámara de Diputados a Ana Clara Romero, del movimiento del gobernador Ignacio “Nacho” Torres Despierta Chubut, y a Eugenia Alianiello, de Unión por la Patria.

La candidata de LLA obtenía el 28,51% y el peronista 28,08% con el 83,51% de los votos escrutados. Romero, en tanto, lograba el 20,18% del apoyo.

Torres, originario del PRO, reeditó para la contienda electoral el sello que lo llevó al poder en 2023, Despierta Chubut, pero integrando a nivel nacional el novedoso espacio de gobernadores que se presentan como una tercera vía, Provincias Unidas.

En su apuesta por romper la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) postuló, además de a Romero, a su vicegobernador, Gustavo Menna.

"Defendemos nuestro sello porque defender nuestro sello es defender a Chubut. Más allá que sea una elección nacional, es importante que los representantes en el Congreso defiendan a la provincia y no que defiendan a Cristina Kirchner o a Javier Milei", aseguró Torres durante la campaña electoral.

Los libertarios llevaron en la boleta a Maira Frías y Julián Moreira, mientras que el peronismo, como en muchas otras provincias, llegó a las elecciones legislativas dividido: por un lado, Unidos Podemos llevó como candidato a Juan Pablo Luque, mientras que Fuerza del Trabajo Chubutense llevó a Alfredo Béliz.

Pese a los esfuerzos de Torres por romper la polarización nacional y construir una fuerza heterogénea, LLA y el peronismo llegaron fortalecidos a las elecciones del domingo.

Cabe destacar que Chubut, además de elegir a sus dos representantes en la Cámara de Diputados nacional, votó un referéndum para quitarles los fueros a los cargos provinciales.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias