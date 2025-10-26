Chubut: La Libertad Avanza y el peronismo polarizaron la elección, golpe para Ignacio "Nacho" Torres

La libertaria Maira Frías y el peronista Juan Pablo Luque ocuparán los dos escaños que la provincia tiene en la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo polarizaron la elección legislativa en la provincia de Chubut , pese a los esfuerzos del gobernador Ignacio "Nacho" Torres por romper la dicotomía.

La libertaria Maira Frías y el peronista Juan Pablo Luque reemplazarán en la Cámara de Diputados a Ana Clara Romero , del movimiento del gobernador Ignacio “Nacho” Torres Despierta Chubut, y a Eugenia Alianiello , de Unión por la Patria .

La candidata de LLA obtenía el 28,51% y el peronista 28,08% con el 83,51% de los votos escrutados. Romero, en tanto, lograba el 20,18% del apoyo.

Torres, originario del PRO, reeditó para la contienda electoral el sello que lo llevó al poder en 2023, Despierta Chubut, pero integrando a nivel nacional el novedoso espacio de gobernadores que se presentan como una tercera vía, Provincias Unidas.

En su apuesta por romper la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) postuló, además de a Romero, a su vicegobernador, Gustavo Menna.

"Defendemos nuestro sello porque defender nuestro sello es defender a Chubut. Más allá que sea una elección nacional, es importante que los representantes en el Congreso defiendan a la provincia y no que defiendan a Cristina Kirchner o a Javier Milei", aseguró Torres durante la campaña electoral.

Los libertarios llevaron en la boleta a Maira Frías y Julián Moreira, mientras que el peronismo, como en muchas otras provincias, llegó a las elecciones legislativas dividido: por un lado, Unidos Podemos llevó como candidato a Juan Pablo Luque, mientras que Fuerza del Trabajo Chubutense llevó a Alfredo Béliz.

Pese a los esfuerzos de Torres por romper la polarización nacional y construir una fuerza heterogénea, LLA y el peronismo llegaron fortalecidos a las elecciones del domingo.

Cabe destacar que Chubut, además de elegir a sus dos representantes en la Cámara de Diputados nacional, votó un referéndum para quitarles los fueros a los cargos provinciales.