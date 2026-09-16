Juicio por Loan Peña: el excomisario Maciel apuntó contra Laudelina Peña y aseguró que pidió siete veces su detención

El acusado continuó su declaración en el juzgado y volvió a desligarse de la acusación en su contra. Cuestionó la actuación del fiscal durante las primeras horas de la investigación, insistió en el arresto de la tía del niño y apuntó contra la abogada de la mujer por un presunto mensaje que recibió.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuó este miércoles 16 de septiembre en Corrientes , con una nueva audiencia en la que el excomisario Walter Maciel , uno de los imputados, prosiguió con su declaración ante el Tribunal Oral Federal .

La jornada número 28 del debate también contempla los testimonios de Pablo Andrés Noeda , biólogo de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, y Roberto Antonio Quiroz , perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes . Ambos participaron de pericias y de la recolección de pruebas durante la investigación.

La audiencia llegó después de una semana atravesada por las declaraciones de tres acusados centrales: Laudelina Peña, Antonio Benítez y Walter Maciel , quienes presentaron ante el tribunal sus respectivas versiones y protagonizaron acusaciones cruzadas sobre lo sucedido.

Durante más de dos horas de declaración, Maciel rechazó la acusación en su contra y sostuvo que Loan fue atropellado el 13 de junio de 2024 . Según su versión, los responsables fueron Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña , tía del niño. Al finalizar su intervención también le pidió perdón a María Noguera , madre de Loan, por no haber logrado encontrar al menor.

“El día de mi indagatoria hubo exaltaciones y manifestaciones , soy el único imputado que permitió que estén todos presentes porque no tengo nada que esconder. Y resulta ser que llega el día de la fecha y no tengo la posibilidad del careo. Entonces, teniendo en cuenta que desistió y ya no voy a aceptar otro careo”, manifestó.

Walter Maciel, excomisario imputado en el caso Loan. Gentileza: La Nación

Ante las preguntas del Ministerio Público Fiscal, el excomisario reconstruyó además sus movimientos durante el día de la desaparición y cuestionó cómo se abordó inicialmente el caso. “No se dimensionó ni se tuvo en cuenta la magnitud del lugar donde acontenció el hecho”, señaló.

Qué hizo Maciel el día de la desaparición de Loan

Maciel relató que durante la mañana un móvil policial lo trasladó hasta la dependencia, donde permaneció “recibiendo las novedades del servicio” y “dándole el visto bueno al libro de guardias”.

Luego explicó que salió en diferentes oportunidades por sus tareas habituales: “Fui primeramente a controlar, supervisar e instalar el servicio porque había un intercolegial nacional de atletismo”.

“Mi día de trabajo ese día me quedé un poco más tarde porque había sido invitado a compartir un almuerzo con una vecina, en honor a San Antonio de Padua, ya que me pidió la custodia de la procesión. De ahí me retiré a mi domicilio particular, donde permanecí hasta el momento donde nos enteramos del hecho que nos tiene a todos concurridos aquí”, afirmó.

El acusado negó haber mantenido contacto con otros imputados y señaló que llegó al lugar donde había desaparecido Loan entre las 16:50 y las 17:10.

“Se tardó mucho porque el camino era muy feo, hay lugares donde no podes ir fuerte porque rompes la camioneta”, explicó. Según su relato, cuando llegó encontró a Catalina Peña, abuela del niño, quien le informó que “se perdió el nenito”.

Maciel remarcó las veces que pidió la detención de Laudelina Peña

Uno de los puntos centrales de la declaración estuvo relacionado con la actuación del entonces fiscal Juan Carlos Castillo durante las primeras horas de búsqueda.

“A las 17:29, automáticamente le comunico la situación a mi jefe directo y, 17:30, le pongo en conocimiento al fiscal Juan Carlos Castillo. El fiscal me dice que lo mantenga al tanto”, recordó Maciel.

Luego cuestionó con dureza la actuación del funcionario judicial: “Yo tendría que haber denunciado en ese momento porque el fiscal no se abocó y no dirigió la investigación nunca, ni siquiera habló o tomó compromiso con la madre de Loan. Siete veces pedí la detención de Laudelina Peña y no la detuvo porque iba a ser testigo de sus actuaciones, habiendo tantos testigos. Es uno de los responsables del escándalo jurídico que hubo en la primera etapa”.

Maciel insistió ante los jueces en su inocencia y cuestionó las diferentes hipótesis que surgieron alrededor del caso. “Resulta que fui el primero en estar en el lugar y cuando veo que están mintiendo descaradamente me da un calor. Hay abogados que, hasta el día de hoy, quieren implantar teorías del delito que no tienen asidero ni pruebas. Y nos quieren desprestigiar en todos los aspectos”, expresó.

“Voy a ser juzgado por ustedes y la sentencia que me corresponda conforme a derecho, lo voy a aceptar. Y espero que sea mi absolución porque considero que soy inocente”, agregó.

La acusación contra la abogada de Laudelina Peña

Durante otro tramo de su declaración, el excomisario apuntó contra Mónica Chirivín, abogada defensora de Laudelina Peña, por un supuesto mensaje que afirmó haber recibido mientras permanecía detenido.

“En Buenos Aires me llegó un mensaje de un preso. Un preso me dice ‘soy fulano, te manda saludos la doctora Chirivin, que hagas lo que ya sabes’. Esto lo guardé todo el tiempo que estuve detenido. Esto es real y este detenido existe”, aseguró.

“Quiero saber a qué se refiere con que haga lo que yo sé. El detenido está identificado”, añadió. Maciel solicitó que ese episodio sea incorporado como prueba al expediente.

El juicio continúa con nuevas pericias y testimonios

Después de la declaración del excomisario, el tribunal prevé escuchar a los dos especialistas convocados para esta jornada. Noeda y Quiroz deberán brindar detalles sobre las pericias y elementos recolectados durante la investigación, en un debate que busca reconstruir qué ocurrió con Loan después de su desaparición el 13 de junio de 2024.

Maciel volvió así a rechazar cualquier responsabilidad en el caso y concentró parte de su declaración en cuestionar la primera etapa de la investigación, mientras sostuvo ante el tribunal su hipótesis sobre un atropello y responsabilizó por esa versión a otros tres imputados.