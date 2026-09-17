Juicio por Loan Peña: declaran cinco testigos que podrían aportar detalles sobre el día de la desaparición del niño

Se trata de personas que participaron en los rastrillajes y que vieron el comportamiento de diversos acusados. Podría volver a estar en la mira el matrimonio Pérez Caillava, en cuya camioneta aparecieron huellas sospechosas.

Un enfermero npodrá aportar detalles sobre la llegada del equipo sanitario y la presencia del matrimonio sospechoso en la escena.

El juicio por la desaparición de Loan Peña continuará este jueves con la declaración de cinco testigos en el Tribunal Oral Federal de Corrientes desde las 9. Las declaraciones abarcarán desde la búsqueda inicial del niño hasta el hallazgo de dos teléfonos celulares y el relato de una mujer que aseguró ver a alguien lavando la camioneta del matrimonio acusado de Carlos Pérez y María Victoria Caillava dos días después de la sustracción.

El primero en declarar será Jorge Alfredo Delgado , quien encontró dos celulares guardados en una bolsa dentro de un cesto de residuos próximo a su domicilio. En uno de los dos dispositivos, advirtió una imagen en la pantalla que vinculó con una enfermera del hospital zonal de 9 de Julio que atendió a Caillava aquel 13 de junio de la desaparición.

Tras ello, el vecino se comunicó con Gendarmería y aguardó el secuestro de los teléfonos. Su testimonio buscará precisar cuándo y dónde aparecieron los teléfonos, quiénes los tuvieron en sus manos antes de la llegada de las fuerzas de seguridad y cómo se preservaron.

Luego hablará un enfermero del hospital de 9 de Julio identificado como Martín Robledo: él se enteró cerca de las 18:40 del 13 de junio de 2024 de que Loan no había regresado y se trasladó a la casa de la abuela del niño, Catalina, en ambulancia, junto con una médica y el chofer.

Robledo podrá aportar detalles sobre la llegada del equipo sanitario y la presencia de los sospechosos en la escena. Entre sus aportes, podría aclarar la participación de Caillava junto a la Ford Ranger, donde se hallaron rastros odoríficos del menor .

La tercera declaración será de Diego Axel Luque, quien estuvo en el rastrillaje a caballo del viernes 14 de junio de 2024. Entre los campos y picadas cercanas, observó una huella pequeña sobre barro húmedo, adjudicada por varias personas como que podía corresponder a un niño.

El primero en declarar será Jorge Alfredo Delgado, quien encontró dos celulares guardados en una bolsa dentro de un cesto de residuos. X

Ante el tribunal, podría precisar la ubicación de esa marca, los recorridos durante la búsqueda, los accesos rurales de la zona y su vínculo con Antonio Benítez y Daniel Ramírez dentro de un grupo de promeseros.

A Luque lo seguirá el jefe de Bomberos Voluntarios José Manuel Ojeda, quien cerca de las 16:30 del 13 de junio recibió al hermano de Loan que le avisó sobre la desaparición. Ante ello, fue a la comisaría, habló con el excomisario Walter Maciel y debió atender un incendio antes de dirigirse a la casa de Catalina Peña, donde llegó alrededor de las 18:15.

En el trayecto, Ojeda se cruzó con Benítez, quien circulaba solo en una motocicleta, aparentemente sin remera y con una prenda roja enrollada en un brazo. Al llegar al lugar de la búsqueda, vio a Caillava y a Carlos Pérez junto a la Ford. También participó durante tres días de operativos en torno al naranjal, montes, un campo lindero, una laguna y otros sectores, con apoyo de drones y cámara térmica, sin que localizaran a Loan en el área inmediata.

La jornada cerrará con el testimonio de Brisa de los Ángeles Contreras. La mujer relató que el sábado 15 de junio de 2024, cerca de las 15:15, pasó frente a la casa de Caillava y observó dentro del predio una camioneta blanca, tipo 4x4 y con cúpula. Según dijo, una persona que le pareció una mujer limpiaba la zona de la rueda delantera del lado del conductor.

Juicio por Loan Peña: el excomisario Maciel apuntó contra Laudelina Peña y aseguró que pidió siete veces su detención

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuó este miércoles 16 de septiembre en Corrientes, con una nueva audiencia en la que el excomisario Walter Maciel, uno de los imputados, prosiguió con su declaración ante el Tribunal Oral Federal.

La jornada número 28 del debate también contempla los testimonios de Pablo Andrés Noeda, biólogo de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, y Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes. Ambos participaron de pericias y de la recolección de pruebas durante la investigación.

Durante más de dos horas de declaración, Maciel rechazó la acusación en su contra y sostuvo que Loan fue atropellado el 13 de junio de 2024. Según su versión, los responsables fueron Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña, tía del niño. Al finalizar su intervención también le pidió perdón a María Noguera, madre de Loan, por no haber logrado encontrar al menor.

“El día de mi indagatoria hubo exaltaciones y manifestaciones, soy el único imputado que permitió que estén todos presentes porque no tengo nada que esconder. Y resulta ser que llega el día de la fecha y no tengo la posibilidad del careo. Entonces, teniendo en cuenta que desistió y ya no voy a aceptar otro careo”, manifestó.