Juicio por Loan Peña: declaran cuatro testigos y buscan esclarecer la visita de María Victoria Caillava al hospital

El juicio por la desaparición del niño continuará este martes en Corrientes con cuatro nuevos testimonios relacionados con momentos clave de la investigación. Dos mujeres expondrán versiones diferentes sobre la presencia de una acusada en un hospital la noche de la desaparición.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este martes con las declaraciones de Alicia Esther Axson, Deisy Leonela Ávalos, Cándida Yamila Alegre y Paula Bernini . Los testimonios abarcarán distintos episodios ocurridos desde las primeras horas posteriores a la desaparición del niño , el 13 de junio de 2024 , hasta situaciones registradas durante las semanas siguientes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los principales ejes de la audiencia será determinar qué ocurrió durante la visita de María Victoria Caillava al hospital alrededor de las 23 del día en que desapareció Loan.

Axson, la enfermera que la atendió, declaró durante la investigación que la exfuncionaria municipal llegó sola y aseguró que atravesaba una crisis de tos y tenía catarro persistente . También le manifestó que necesitaba medicación porque al día siguiente debía viajar a Corrientes para consultar a un urólogo por un problema de incontinencia urinaria.

Después de comunicarse con la directora del establecimiento, Gabina Peloso , la enfermera le suministró dexametasona y ampicilina.

Durante esa atención, Caillava también habló sobre la desaparición del niño. Según Axson, lo hizo de forma espontánea y desarticulada: mencionó aspectos de la búsqueda en el campo, un llamado de la abuela de Loan para consultar si el menor estaba en la camioneta y realizó comentarios sobre Daniel “Fierrito” Ramírez y Carlos Pérez .

La versión de Deisy Ávalos, sin embargo, presentó diferencias respecto del estado en el que se encontraba Caillava. La mujer llegó al hospital aproximadamente a las 23 con su hija, que tenía fiebre, y aseguró que durante los 15 o 20 minutos que permaneció en el pasillo no escuchó toser a la exfuncionaria.

Loan desapareció en junio de 2024. Archivo

Además, afirmó que cuando llegó observó a Pérez dentro de su camioneta, con la ventanilla baja, mientras Caillava permanecía en el centro de salud.

El tribunal escuchará ambos testimonios para reconstruir lo sucedido esa noche y contrastar las percepciones de las dos mujeres sobre el estado de Caillava.

Los celulares encontrados en un canasto de basura

Axson también deberá responder preguntas sobre otro episodio mencionado durante la última audiencia: la aparición de dos teléfonos celulares en un canasto de basura.

Durante la investigación, la enfermera explicó que semanas después de la desaparición decidió desprenderse de tres celulares que ya no utilizaba y los descartó en la vía pública.

Dos de esos dispositivos fueron posteriormente encontrados por Jorge Delgado, quien declaró ante el tribunal durante la audiencia del jueves pasado.

La testigo también será consultada sobre la actuación del entonces comisario Walter Maciel. Axson sostuvo que Maciel enviaba efectivos policiales al hospital durante las guardias nocturnas para sacar fotografías y solicitar datos personales de los trabajadores.

El rastreo de Kira y la zapatilla de Loan

Otra de las declaraciones será la de Cándida Yamila Alegre, sargento de la Policía de Corrientes e integrante de la Sección K9 de la Unidad Regional Cuatro.

Alegre participó el 14 de junio de 2024 de los rastrillajes junto con Kira, una perra especializada en rastreo humano. Durante la mañana recorrieron la zona de la desaparición y posteriormente fueron trasladadas hacia un sector del campo donde habían aparecido huellas en el barro.

Según su testimonio durante la investigación, Kira siguió un rastro hasta ese punto. Más tarde, mientras se dirigían hacia otro sector después de recibir un llamado de Maciel por el hallazgo de una zapatilla, se cruzaron con Laudelina Peña. La tía de Loan les habría dicho espontáneamente: “Allá está la zapatilla que yo encontré”.

Cuando llegaron al lugar, sin embargo, Maciel habría sostenido que él había encontrado el calzado. Alegre le contó entonces lo que acababa de escuchar de Laudelina y, según declaró, el excomisario respondió: “Que deje de hablar pavadas esa vieja”.

La sargento observó que la zapatilla estaba incrustada en el barro. Después de darle a Kira la plantilla para que pudiera identificar el olor, el animal siguió nuevamente la línea de huellas hasta el denominado punto cinco del mapa pericial, donde perdió el rastro.

Su declaración buscará reconstruir ese procedimiento y las diferentes versiones que surgieron acerca de quién encontró el calzado.

Paula Bernini declarará por la intervención de la Fundación Lucio Dupuy

La cuarta testigo convocada será la periodista Paula Bernini, quien permaneció durante 59 días en 9 de Julio para cubrir la desaparición de Loan para TN.

Durante ese período entrevistó a varios protagonistas del expediente antes de que fueran detenidos, entre ellos Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña. También mantuvo contacto con Camila Núñez, Macarena Peña y Catalina Peña.

Bernini relató que Pérez se mostraba verborrágico, mientras que Caillava atravesaba momentos de llanto y zozobra. Según la periodista, ambos expresaban temor a que les “plantaran pruebas” en sus camionetas.

Otro eje de su declaración estará relacionado con Nicolás Soria, conocido como “El Yanqui” o “El Americano”, y con personas que se presentaban como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy.

De acuerdo con lo aportado por la Fiscalía, Bernini sostuvo que Soria y abogados relacionados con ese grupo condicionaban o “guionaban” las declaraciones de Macarena Peña y Camila Núñez, interferían en el vínculo de ambas con los medios e intentaban establecer contactos políticos.

La periodista también presenció reconstrucciones no oficiales realizadas por esas personas en el naranjal. El tribunal buscará determinar qué observó durante aquellos días y qué manifestaciones escuchó de los distintos protagonistas del caso.