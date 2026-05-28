Confirmado por ANSES: qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en junio 2026

Para junio, el incremento previsto por el organismo y tras la actualización del Índice de Precios al Consumidor ronda el 2,6%.

Los jubilados y pensionados no necesitarán gestionar ningún trámite adicional para recibir el pago correspondiente al primer semestre del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que los jubilados y pensionados recibirán en junio de 2026 un nuevo incremento en sus haberes, junto con el pago del medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000. La actualización impactará especialmente en quienes cobran la jubilación mínima.

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El esquema de actualización mensual surge de la fórmula de movilidad vigente, establecida por el Decreto 274/24. El mecanismo toma como referencia la inflación informada por el INDEC dos meses antes de cada ajuste.

El Gobierno mantendrá además el refuerzo extraordinario destinado a los sectores con menores ingresos del sistema previsional. El bono continuará con el mismo monto de los últimos meses y alcanzará de forma completa a quienes perciben la jubilación mínima.

Los haberes previsionales tendrán una nueva suba durante junio. La jubilación mínima pasará de poco más de $393.000 a aproximadamente $403.317,99 , según los valores estimados para el próximo mes.

El ingreso total de quienes cobran el haber mínimo incluirá tres conceptos: la jubilación mensual, el bono extraordinario y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Los montos estimados quedarán conformados de la siguiente manera:

jubilación mínima: $403.317,99

bono extraordinario: $70.000

aguinaldo estimado: $201.658,99

El cálculo total quedaría en: 403.317,99 + 70.000 + 201.658,99 = 674.976,98

La actualización mensual se aplicará de manera automática. Los beneficiarios no deberán realizar trámites para acceder al incremento, ni al depósito de los haberes. ANSES también difundió el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026 para jubilados y pensionados.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio

Jubilados y pensionados que superan la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

ANSES computadora

¿Se sigue cobrando el bono de $70.000?

El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente durante junio para quienes perciben la jubilación mínima. El refuerzo busca compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo frente al avance de la inflación acumulada.

Los jubilados y pensionados que cobran ingresos superiores al haber mínimo también podrán acceder a un adicional proporcional. En esos casos, el monto disminuye de manera gradual hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno.

El adicional extraordinario mantiene carácter no remunerativo. Esa condición impacta directamente sobre el cálculo del aguinaldo, ya que el bono no se incorpora al haber mensual para determinar el SAC.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante cada semestre. El pago se realiza dos veces al año, una en junio y otra en diciembre.

Para junio de 2026, el cálculo tomará como referencia el haber actualizado del mes. El bono extraordinario de $70.000 quedará excluido de esa cuenta debido a su carácter no remunerativo.

La cuenta estimada para quienes cobran la jubilación mínima queda conformada de la siguiente manera: si la jubilación mínima estimada está en $403.317,99, la mitad sería de $201.658,99 y la suma total quedaría en $674.976,98 con el bono. ANSES depositará el aguinaldo junto con los haberes mensuales.