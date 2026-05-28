Caso Agostina Vega: el video del momento en que la adolescente entra a la casa del único detenido

El video muestra a dos personas ingresando a la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento. La menor desapareció el pasado sábado y la familia lleva más de 100 horas sin poder localizarla.

El video pertenece a una cámara de seguridad de la zona.

La investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba sumó este miércoles nuevas pruebas y un fuerte giro judicial luego de que se conocieran las últimas imágenes de la adolescente de 14 años ingresando a la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier , el único detenido en la causa.

El registro, captado por una cámara de seguridad y difundido en redes sociales, muestra a dos personas entrando durante la noche al domicilio del sospechoso , ubicado en el barrio Cofico. Las imágenes comenzaron a circular horas después del allanamiento ordenado por el fiscal Raúl Garzón.

Mientras avanza la causa, los investigadores continúan analizando cámaras de seguridad para determinar si Agostina salió del inmueble en algún momento posterior.

En este escenario, el ahora exabogado de la madre de la menor, Gustavo Vaca, había asegurado en diálogo con La Nación que “ quedó al descubierto que el hombre mintió en su declaración , porque dijo que vio a Agostina, pero que no llegó a su casa ; sin embargo, una cámara de seguridad de una inmobiliaria que está enfrente de su domicilio registró que, a las 22.50 de este sábado, la adolescente ingresó a su vivienda”, afirmó a LA NACION Gustavo Vaca, quien representó a la madre de la menor durante los primeros días de la investigación. En las últimas horas, la familia decidió cambiar de defensa.

Según detalló Vaca, la adolescente ingresó “con normalidad porque lo conocía”. El letrado explicó que Barrelier mantenía una relación cercana con la madre de la joven, aunque aclaró que no existía un vínculo lo suficientemente estrecho como para que la menor permaneciera sola con él.

Para el abogado, además, el detenido no habría actuado solo. “Barrelier no actuó solo”, sostuvo. También remarcó inconsistencias en la declaración del acusado: “El hombre se contradijo porque indicó que ella se había ido en un Gol rojo que, hasta ahora, no existió”.

El procedimiento judicial realizado este miércoles incluyó allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Barrelier, de 33 años, quedó detenido por privación ilegítima de la libertad, mientras la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal profundizan las tareas de búsqueda.

La causa tomó alcance nacional luego de la activación de la Alerta Sofía, mecanismo utilizado para difundir de manera masiva información sobre menores desaparecidos.

El pedido de la madre de Agostina Vega

En paralelo, Melisa Heredia, madre de Agostina, envió un mensaje directo al detenido y reclamó información sobre el paradero de su hija.

"Claudio, por favor, te pido por mi hija. No te hicimos nada. ¿Quién la tiene? ¿A quién se la diste? Deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño. Cuidámela“, expresó la mujer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSeguridad_Ar/status/2059712944120967457&partner=&hide_thread=false ALERTA SOFÍA: BUSCAMOS A AGOSTINA MADELEINE VEGA



De 14 años de edad, fue vista por última vez el 24 de mayo, en Córdoba Capital.



Es de tez trigueña, de contextura delgada, con pelo oscuro negro lacio y largo, ojos marrones y no posee cicatrices, tatuajes o piercings. Vestía un… pic.twitter.com/EVptWdyvVp — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) May 27, 2026

El mensaje estuvo dirigido a Barrelier, a quien describió como un conocido de la familia. Según contó, Agostina se dirigía a encontrarse con él luego de salir de su casa en un remís.

“Son muchos días ya en los que no aparece mi hija, no me la devuelven, no me piden rescate, nada. No entiendo”, sostuvo.

La madre insistió además en que el detenido conoce qué ocurrió con la adolescente. “Sé que él sabe quién la tiene. Que me la devuelva. La gente que está con él, devuélvanme a mi hija. No les hizo nada”, reclamó.

“Arréglensela con su familia; mi hija no tiene nada que ver. Que me devuelvan a mi hija, es lo único que pido”, agregó.

Sobre la investigación, aseguró que el fiscal le transmitió que toda la estructura policial trabaja activamente en el caso: “El fiscal me dijo que toda la plana policial se está moviendo. Está haciendo todo lo que está a su alcance”.

Heredia también admitió su sorpresa por la situación y explicó que mantenía trato frecuente con Barrelier. “No sé qué opinar. No me esperaba que me hiciera cosas, que me mintiera, porque éramos amigos”, afirmó.

Según detalló, compartían reuniones sociales y habían coincidido incluso el sábado de la desaparición en un cumpleaños. “Teníamos relación habitual porque yo hablaba a veces por mensaje con él, nos juntábamos con amigos. Ese sábado estuvimos juntos en un cumpleaños”, contó.

Además, reveló que ese mismo día el sospechoso le pidió el número de WhatsApp de Agostina.

Para la madre de la adolescente, el detenido habría influido para que la menor se acercara hasta la zona donde se produjo el encuentro. “De alguna forma él manipuló a mi hija para que vaya hasta esa intersección, porque es cerca de su domicilio”, sentenció.