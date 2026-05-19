Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara su hija Jana tras el cruce de la familia con Leopoldo Luque

La hija del astro argentino volverá a declarar tras al anulación del primer juicio. En la última audiencia, Gianinna Maradona apuntó directamente contra el neurocirujano Luque por el tratamiento en la internación en Tigre.

Archivo. Jana Maradona declara este martes en el juicio por la muerte de su padre.

El juicio por la muerte de Diego Maradona volverá este martes a concentrar máxima atención en los tribunales de San Isidro . Jana Maradona declarará ante el Tribunal Oral en una nueva audiencia, atravesada por el cruce que mantuvieron Gianinna Maradona y el neurocirujano Leopoldo Luque.

Además del testimonio de una de las hijas del futbolista, el debate retomará las declaraciones pendientes de Luque y del psicólogo Carlos Díaz , ambos imputados en la causa junto a otros cinco profesionales de la salud.

La audiencia pasada terminó envuelta en un fuerte clima de conmoción dentro de la sala luego de que Luque exhibiera imágenes del cuerpo de Maradona durante su exposición. La secuencia provocó el quiebre emocional de Gianinna, que rompió en llanto y debió ser contenida por familiares presentes en el tribunal.

Días antes, Gianinna había apuntado directamente contra Luque durante su testimonio y cuestionó el manejo médico que recibió su padre durante la internación domiciliaria en Tigre . También relató detalles sobre el deterioro físico y emocional del astro argentino en sus últimos días.

Tras el episodio, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio y postergar la continuidad de las declaraciones de Luque y Díaz , quienes enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El rol de Jana y el antecedente del juicio anulado

Este martes será el turno de Jana Maradona de pasar por los tribunales de San Isidro. Se espera que pueda aportar detalles sobre la relación de la familia con el equipo médico y el contexto que rodeó la decisión de trasladar a Diego a la vivienda del barrio San Andrés, donde murió el 25 de noviembre de 2020.

Jana fue una de las familiares que firmó la autorización para la externación y posterior internación domiciliaria del futbolista tras la operación por el hematoma subdural.

El nuevo juicio oral comenzó este año después de que el proceso original fuera anulado por el escándalo que involucró a la exjueza Julieta Makintach, apartada del expediente luego de autorizar la grabación del documental “Justicia Divina”.

Antes de la suspensión del primer debate, Jana ya había alcanzado a declarar ante el tribunal. En aquella exposición aseguró que veía a Diego “desmejorado”, contó que existían dificultades para mantener contacto con él y explicó que la familia confiaba plenamente en las decisiones del equipo médico encabezado por Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

También sostuvo que la internación domiciliaria en Tigre fue presentada por los profesionales como la alternativa más adecuada para la recuperación del exfutbolista.

Según trascendió de esa audiencia, Jana remarcó que ningún integrante de la familia tenía conocimientos médicos y que por ese motivo seguían las recomendaciones realizadas por los especialistas encargados de tratar a Maradona.