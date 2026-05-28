Caso Agostina Vega: allanaron la casa del único detenido y crece la preocupación por la adolescente desaparecida

El sospechoso de 33 años esta acusado de privación ilegítima de la libertad.La adolescente es buscada desde hace cuatro días en Córdoba.

Claudio Barellier es el único sospechoso por la desaparición de Agostina Vega.

La investigación por la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años buscada desde hace cuatro días en la ciudad de Cordoba , sumó este miércoles nuevos procedimientos judiciales . Por orden del fiscal Raúl Garzón , la Policía realizó allanamientos en distintos puntos de la capital cordobesa, incluido el domicilio de Claudio Barrelier , el único sospechoso detenido hasta el momento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hombre, de 33 años, permanece acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad y es investigado por la Justicia.

El operativo principal se desarrolló en una vivienda ubicada en barrio Cofico, donde reside Barrelier. Del procedimiento participaron efectivos de la Policia de Cordoba junto con personal del Ministerio Publico Fiscal de Córdoba .

Además, se llevaron adelante otros allanamientos simultáneos en diferentes sectores de la ciudad. Según confirmaron fuentes judiciales, Barrelier habría estado con la adolescente poco antes de su desaparición.

Activaron el Alerta Sofía

Ante la gravedad del caso y la falta de novedades sobre el paradero de la menor, las autoridades activaron el Alerta Sofia, mecanismo nacional utilizado para difundir masivamente información vinculada a desapariciones de niños y adolescentes.

La medida busca ampliar la difusión de la búsqueda en todo el país y acelerar la recepción de datos que permitan localizar a Agostina.

La angustia de la familia

Mientras continúan los operativos, familiares, vecinos y allegados realizaron este miércoles una concentración en la intersección de avenida Alem y Rancagua, en barrio Mosconi, para reclamar la aparición de la adolescente.

En medio de la desesperación, Melisa Heredia, madre de Agostina, le envió un mensaje público al detenido. “Me devuelva a mi hija”, pidió en declaraciones televisivas.

También se dirigió directamente a la adolescente. “Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más”, expresó emocionada.

La madre aseguró que la menor nunca permanecía incomunicada con su familia y sostuvo que alguien estaría reteniéndola.

“A Agostina la tienen escondida en algún lado porque ya hubiese buscado la forma de comunicarse. Ella nunca estaba lejos de su familia, ni de su mamá ni de sus abuelos”, afirmó.

Según relató, Barrelier conocía previamente a la adolescente y mantenía cercanía con el entorno familiar, situación que habría facilitado el encuentro ocurrido el sábado pasado, día en que Agostina fue vista por última vez.

El último contacto con el celular

Heredia también brindó detalles sobre las últimas comunicaciones con el teléfono de la menor. Contó que durante la noche del sábado 23 de mayo logró llamarla en dos oportunidades, aunque en una de ellas la comunicación se cortó abruptamente.

Desde entonces, el celular permanece apagado y no volvió a registrar actividad. La desaparición de Agostina Vega generó fuerte conmoción en Córdoba y movilizó a fuerzas de seguridad, autoridades judiciales y organizaciones sociales.

Mientras avanza la investigación y continúan los rastrillajes, los investigadores intentan reconstruir los movimientos de la adolescente durante las horas previas a su desaparición y determinar cuál fue exactamente el rol de Barrelier en el caso.