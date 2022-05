Kate Moss favoreció a Depp en el juicio contra Amber Heard

Pero el testimonio de Moss contradijo las afirmaciones hechas por Heard anteriormente en el juicio, ya que esta había dicho que Depp había empujado a la modelo por las escaleras.

Al ser interrogada por el abogado de Depp, Benjamin Chew, sobre sus vacaciones en Jamaica -cuando supuestamente ocurrió un episodio violento-, Moss aclaró que se trató de un accidente.

Al respecto, indicó que habían salido de la habitación después de una tormenta -Johnny delante de ella- y que en ese momento "se deslizó por las escaleras" y "se hizo daño en la espalda".

"Grité porque no sabía qué me había pasado y me dolía. Y él (Depp) volvió corriendo a ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica", recordó.

El nombre de Moss se mencionó por primera vez en el juicio cuando Heard acusó a Depp de haber intentado golpear a su hermana, Whitney, mientras ella estaba en lo alto de una escalera.

"Veo a mi hermana pequeña de espaldas a la escalera y Johnny se abalanza sobre ella y ni siquiera espero. En mi cabeza sólo pienso instantáneamente en Kate Moss y en las escaleras y me columpio con él", declaró.

Heard dijo: "Él estaba a punto de empujarla por las escaleras y el momento antes de que eso ocurriera, recordé la información que había escuchado de que él empujó a una ex novia -creo que era Kate Moss- por las escaleras".

Sin embargo, al testificar a través de una videollamada, Moss insistió en que Depp "nunca la empujó, ni la pateó, ni la tiró por las escaleras".

Moss, ex novia de Depp, fue mencionada por Heard, de 36 años, a principios de este mes cuando subió al estrado, mientras relataba un supuesto altercado con Depp en la que estaba presente también su hermana, Whitney Henriquez, ocurrido en marzo de 2015.

Moss y Depp se conocieron en el Cafe Tabac, un popular establecimiento de Nueva York, en 1994, según la revista People. Para ese entonces, el actor de 31 años había terminado su relación con Winona Ryder. La modelo británica tenía 20. La relación finalizó en 1998 después de cuatro años de romance.