Comenzó el juicio por el asesinato de tres mujeres en un hotel de Barracas

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 5 lideran el debate contra Justo Fernando Barrientos por la masacre de mayo de 2024.

Justo Fernando Barrientos comenzó a ser juzgado este lunes por el triple ataque fatal de mayo de 2024 en un hotel de Barracas . El proceso oral busca determinar su responsabilidad en e l incendio intencional que mató a Pamela Cobas , Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante , y que dejó como única sobreviviente a Sofía Castro Riglos . Los abogados querellantes afirman que el ataque fue impulsado por odio a la orientación sexual de las víctimas y exigen la condena por lesbicidio .

Las audiencias tienen lugar en la sede judicial de Talcahuano 550, bajo la dirección del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 . El cronograma estipula que la segunda jornada se desarrollará el 22 de mayo , con sesiones posteriores programadas cada diez días hábiles. En total, se espera la declaración de 20 personas entre peritos , policías y vecinos del hotel . Por su parte, Castro Riglos quedó eximida de testificar debido a una expresa indicación de sus médicos .

El triple lesbicidio de Barracas fue uno de los principales reclamos del Ni una Menos.

La acusación formal contra Justo Fernando Barrientos contempla los cargos por “triple homicidio agravado por haber sido cometido por odio de género y por la orientación sexual de las damnificadas, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa por idénticos motivos y agravantes ”.

El proceso contará con tres partes querellantes: la sobreviviente asistida por la abogada Luciana Sánchez; las familias de Roxana Figueroa y Pamela Cobas bajo la representación del defensor público Pablo Rovatti; y un colectivo de organizaciones de la diversidad sexual liderado por la Federación Argentina LGBT.

Todas ellas intentarán probar que la agresión no fue un incidente fortuito ni un daño general al edificio, sino un ataque dirigido exclusivamente hacia las mujeres por su condición de lesbianas.

Triple lesbicidio de Barracas

El 6 de mayo de 2024, Justo Fernando Barrientos, vecino del hotel California, en el barrio porteño de Barracas, arrojó una bomba molotov a la habitación en la que residían cuatro mujeres lesbianas, mató a Andrea Amarante, Pamela Cobbas y Roxana Castro, mientras que Sofía Castro Riglos sobrevivió de milagro.

Pamela fue la primera en morir. Falleció al día siguiente del incendio en el Instituto del Quemado. Luego Mercedes Roxana perdió la vida con el 90 por ciento de su cuerpo herido por el fuego dos días después, internada en el mismo lugar, al tiempo que Andrea Amarante falleció tras cinco días de agonía.

La tercera víctima, de 42 años oriunda de un barrio periférico de la capital de Neuquén y ex trabajadora de la salud, murió en el hospital Penna, a donde fue trasladada tras el hecho.