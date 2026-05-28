Kicillof otorgó un subsidio al Equipo Argentino de Antropología Forense para buscar personas desaparecidas durante la dictadura

El Gobierno bonaerense aprobó un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense para financiar un proyecto de búsqueda e identificación de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en cementerios de Mar del Plata y Magdalena.

El Equipo Argentino de Antropología Forense lleva más de 40 años poniéndole nombres a los huesos hallados en los centros clandestinos de detención de la última dictadura. Gentileza EAAF.

El gobernador Axel Kicillof oficializó este jueves un subsidio destinado al Equipo Argentino de Antropología Forense Asociación Civil (EAAF) para avanzar con un proyecto de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en la provincia de Buenos Aires .

La medida fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense mediante el decreto 568/2026 y aprueba un convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial y el organismo forense el pasado 22 de abril.

El financiamiento estará destinado al denominado “Proyecto Integral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas por el Terrorismo de Estado en la Provincia de Buenos Aires: Acciones en Mar del Plata y Magdalena”.

Según detalla el decreto, el principal objetivo del proyecto será trabajar en los cementerios municipales de Mar del Plata y Magdalena , donde podrían encontrarse restos de personas detenidas-desaparecidas.

En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo bonaerense destacó la trayectoria del Equipo Argentino de Antropología Forense , institución que desde hace más de cuatro décadas aplica metodologías y técnicas de distintas ramas de las ciencias forenses para la investigación, búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas.

El texto oficial remarca además que el trabajo del organismo fue “imprescindible” para acreditar pruebas en causas por crímenes de lesa humanidad y para revelar el funcionamiento de los dispositivos desplegados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

Asimismo, el decreto subraya que la labor del equipo se sostiene en principios vinculados a los derechos humanos, el derecho humanitario internacional y el respeto por “el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia”.

La medida también exceptúa a la entidad beneficiaria del cumplimiento de uno de los requisitos previstos en el Reglamento General para el Otorgamiento de Subsidios aprobado por el decreto 124/23.

A su vez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quedó a cargo de verificar posteriormente el destino de los fondos asignados al proyecto.

En el expediente intervinieron distintas áreas técnicas y jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Economía bonaerense y de la Secretaría General, además de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.

El decreto lleva las firmas del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; del ministro de Economía, Pablo López; del ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y del gobernador Kicillof.