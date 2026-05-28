Quiénes pueden recibir multas de hasta $2,2 millones por hacer esta infracción

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires volvieron a aumentar, algunas infracciones ya superan los $2,2 millones y los nuevos valores van a seguir vigentes hasta junio.

La provincia de Buenos Aires actualizó el valor de la Unidad Fija y aumentaron casi un 17% las multas de tránsito.

Las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires han experimentado un nuevo incremento en mayo de 2026, actualizando el valor de la Unidad Fija (UF) que se utiliza para calcular las sanciones económicas. Este aumento afecta tanto a faltas leves como graves, elevando algunas multas por encima de los $2,2 millones.

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Los nuevos valores estarán vigentes durante todo el bimestre mayo-junio y afectan a conductores de autos, motos y vehículos comerciales. La actualización se realiza automáticamente tomando como referencia el precio promedio del litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata.

Entre las infracciones más costosas aparecen circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, manejar alcoholizado, exceder ampliamente la velocidad máxima permitida o negarse a realizar un control de alcoholemia.

Una de las multas más elevadas es la de circular sin la VTV al día. Esta infracción puede generar sanciones de entre $664.500 y $2.215.000, dependiendo de la gravedad del caso. También entre las faltas más costosas están:

exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000

conducir alcoholizado o bajo efectos de drogas: entre $443.000 y $2.215.000

circular en contramano o por banquina: entre $443.000 y $2.215.000

negarse a realizar el test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000

Otras infracciones frecuentes también registraron aumentos importantes:

pasar un semáforo en rojo: entre $221.500 y $1.107.500

usar el celular mientras se conduce: entre $221.500 y $443.000

conducir sin seguro obligatorio: entre $110.750 y $221.500

manejar sin patente visible: entre $110.750 y $221.500

mal estacionamiento: entre $110.750 y $221.500

no usar cinturón de seguridad o casco: entre $221.500 y $1.107.500

En el caso de motociclistas, circular sin casco sigue siendo una de las faltas más controladas y puede generar tanto multas económicas como descuentos de puntos en la licencia de conducir.

Además del impacto económico, varias de estas infracciones afectan el sistema de scoring, el mecanismo que descuenta puntos según la gravedad de la falta cometida. Por ejemplo:

circular sin VTV vigente resta 4 puntos

manejar sin cinturón también descuenta 4 puntos

pasar semáforos en rojo o conducir sin casco resta 5 puntos

manejar alcoholizado o superar ampliamente la velocidad máxima puede descontar hasta 10 puntos

participar en picadas ilegales implica la pérdida total de 20 puntos

Si un conductor llega a cero puntos, la licencia puede quedar suspendida por 60 días o más según las reincidencias.

combustibles naftas petroleo Depositphotos

Qué es la Unidad Fija y por qué cambian las multas

Las multas no tienen valores fijos, todas las sanciones se calculan utilizando Unidades Fijas (UF), un sistema que ajusta automáticamente los montos según el valor de los combustibles. Actualmente, cada UF tiene un valor de $2.215, luego del aumento aplicado en mayo de 2026.

Este mecanismo busca mantener actualizado el valor real de las multas frente a la inflación y las subas del combustible. Además de las multas económicas, la normativa provincial exige tener determinada documentación obligatoria para circular legalmente:

licencia de conducir vigente

cédula del automotor

seguro obligatorio

VTV vigente

patente visible

matafuego reglamentario

balizas portátiles

Multas CABA.jpg Multas en la Ciudad de Buenos Aires. Télam

Cómo consultar multas

La provincia de Buenos Aires tiene una plataforma oficial para consultar infracciones de tránsito de manera online. La búsqueda puede realizarse usando:

DNI del conductor

patente del vehículo

A través del sistema oficial de infracciones, los usuarios pueden verificar si tienen multas registradas, consultar el detalle de cada acta y conocer el estado de la deuda. En caso de existir infracciones pendientes, el sistema muestra:

fecha de emisión

tipo de infracción

monto actualizado

jurisdicción

opciones de pago disponibles

Además, los conductores pueden descargar cupones de pago, abonar mediante código QR o utilizar plataformas habilitadas como Rapipago y sistemas electrónicos provinciales. También existe un beneficio para quienes abonan dentro del período de pago voluntario. En esos casos, se aplica un descuento del 50% sobre el valor mínimo de la multa, lo que puede reducir considerablemente el monto final.