Haberes de IPS: ¿quiénes son los jubilados que cobran este viernes 29 de mayo?

Pasó el feriado del 25 de mayo y comienza una la semana clave para los beneficiarios del organismo previsional bonaerense.

Los jubilados y pensionados de IPS que cobran este 29 de mayo.

El Instituto de Previsión Social (IPS) , es el organismo encargado de administrar las jubilaciones y pensiones correspondientes a los trabajadores del sector público de Buenos Aires . Miles de beneficiarios dependen cada mes del calendario de pagos que establece la entidad previsional para percibir sus haberes.

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Como ocurre habitualmente, el cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada jubilado o pensionado, además de contemplar el pago de las pensiones sociales no contributivas. El objetivo es ordenar la acreditación de haberes y evitar demoras en las entidades bancarias.

En este contexto, el calendario de pagos de mayo 2026 ya comenzó y muchos beneficiarios esperan conocer cuándo les corresponde cobrar. De hecho, este viernes 29 de mayo continuará el esquema de acreditaciones definido por el organismo previsional bonaerense.

Ya está confirmada la fecha para la liquidación de haberes del mes de mayo.

El cronograma de pagos del IPS para mayo de 2026 quedó organizado de la siguiente manera:

Jueves 28 de mayo: cobraron los jubilados y pensionados con DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3. Además, ese mismo día percibieron sus haberes todas las pensiones sociales no contributivas , sin importar la terminación del documento.

cobraron los jubilados y pensionados con DNI finalizados en Además, ese mismo día percibieron sus haberes todas las , sin importar la terminación del documento. Viernes 29 de mayo: cobran los jubilados y pensionados cuyos DNI terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Desde el organismo también recordaron que el vencimiento del pago por ventanilla fue fijado para el 23 de junio de 2026. Luego de esa fecha, quienes no hayan retirado sus haberes deberán realizar las gestiones correspondientes ante el IPS.

Jubilados IPS Aquellos que cobren a través de ventanilla deberán estar atentos a la fecha de vencimiento del pago. Imagen: Freepik

Paso a paso y requisitos para tramitar la jubilación en IPS

Para iniciar una jubilación ordinaria en el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires es necesario cumplir primero con determinados requisitos de edad y años de aportes. En líneas generales, el organismo exige 60 años de edad y 35 años de servicios con aportes para los trabajadores comunes. En el caso de los docentes y tareas especiales, las condiciones pueden variar según el régimen correspondiente.

Entre la documentación obligatoria se solicita el Formulario 136, DNI original y copia, constancia de CUIL o CUIT, las cuatro pantallas de ANSES, el último recibo de sueldo y la certificación de servicios con los aportes realizados. Además, el IPS exige presentar el acto administrativo de cese y, en algunos casos, reconocimientos de servicios de otras cajas previsionales o documentación adicional vinculada al cargo desempeñado.

Jubilados Conocé los requisitos y el paso a paso para obtener tu jubilación en el IPS. Imagen: Magnific

Cómo iniciar el trámite de jubilación

El trámite puede realizarse mediante distintas modalidades. Los trabajadores de la administración pública bonaerense, organismos descentralizados, Poder Judicial y Legislativo suelen hacerlo de manera presencial con turno previo en un Centro de Atención Previsional (CAP).

En cambio, muchos docentes y empleados municipales pueden iniciar la gestión a través del sistema digital “Mi IPS” o mediante los mecanismos de jubilación ejecutiva administrados por cada empleador.

Una vez presentada toda la documentación, el IPS analiza los servicios aportados, determina el mejor cargo y calcula el haber jubilatorio correspondiente.

Luego intervienen distintas áreas administrativas hasta que finalmente se dicta la resolución y se incorpora al beneficiario al sistema de pagos. Dependiendo del tipo de trámite y de la modalidad elegida, el solicitante puede optar por el “cese definitivo” o por el denominado “cierre de cómputos”, que permite continuar trabajando hasta obtener el beneficio jubilatorio.