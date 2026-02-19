La gran rotación global: fondos salen de EEUU, miran a Europa y son optimistas con Brasil y Argentina

Los fondos de inversión globales rotan hacia Europa. Su nivel de optimismo es el más alto desde 2021, según la encuesta global del Bank of America (BofA). A nivel regional, los activos brasileños y los argentinos son las principales apuestas.

A pesar de la creciente incertidumbre geopolítica y económica a nivel global, los gestores de fondos de inversión mantienen un alto nivel de optimismo, que en el caso de los fondos globales no se veían desde 2021, en la pos-pandemia, mientras que en el caso particular de los fondos orientados a Latinoamérica los gestores son muy alcistas con Brasil y también con Argentina .

Así lo revelan los últimos sondeos del Bank of America (BofA) que da cuenta, entre varias pistas que brindan los gestores consultados, que además de vislumbrar un dólar débil advierten que con un mercado tan claramente posicionado al alza el potencial adicional de suba en el primer trimestre del año puede ser limitado, identificando como el mayor riesgo extremo a una burbuja en inteligencia artificial (IA). De hecho, el 45% considera que las acciones ligadas a la IA no están en burbuja, frente al 44% que opina lo contrario.

En tal sentido, luego del riesgo IA (para el 25%), los otros riesgos identificados por los gestores fueron: para el 20% la inflación y para el 17% un repunte desordenado de las rentabilidades de los bonos. Vale señalar que el 45% considera que las acciones ligadas a la IA no están en burbuja, frente al 44% que opina lo contrario. La apuesta más común vuelve a ser estar "largo en oro", señalada por el 50% de los gestores por segundo mes consecutivo, mientras el crédito privado es señalado como el origen más probable de un evento de riesgo sistémico (43%).

En el caso de la región, el 74% del panel espera un índice Ibovespa superior a 190.000 puntos para fin de año y el 30% lo espera superior a 210.000. Más de la mitad espera revisiones positivas de las ganancias. La encuesta regional también señala que la dinámica del dólar y los mercados emergentes determinará los retornos en los próximos 6 meses, además destaca un alto posicionamiento de riesgos y bajos niveles de efectivo.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones Depositphotos

¿Qué más dicen los gestores?

Según el informe de los estrategas David Beker y Paula Andrea Soto del BofA-ML, en Brasil, el principal mercado objetivo no solo por su tamaño y profundidad, las expectativas de revisión de beneficios mejoraron, ya que ahora el 53% espera revisiones al alza (frente al 17% del mes pasado). Consideran que las condiciones globales son el principal catalizador del repunte acumulado en Brasil y afirman que la dinámica del dólar y el rendimiento general de los mercados emergentes seguirán determinando la rentabilidad en los próximos 6 meses, en lugar de las elecciones o la baja de tasas de interés. La apreciación del dólar sigue siendo el principal riesgo para Latinoamérica.

Los niveles de efectivo disminuyeron al 5,2% (desde el 5,9% del mes pasado), aproximadamente en línea con el promedio histórico, pero la proporción de inversores que afirman tener una sobre-ponderación en efectivo se encuentra cerca de mínimos históricos. La asunción de riesgos se sitúa en torno a máximos históricos mientras que los niveles de protección se sitúan cerca del promedio histórico. La estrategia preferida es la alta calidad, seguida de las materias primas. El sector financiero sigue siendo el más vulnerable, seguido de los servicios públicos y materiales. Los bienes de consumo básico son ahora el sector más vulnerable.

Los encuestados de la región prevén que en Brasil el ciclo de flexibilización comience en marzo con una reducción de 50 puntos básicos. No hay consenso sobre el nivel de la tasa Selic para fin de año. Las expectativas sobre el real brasileño se ajustan al valor de mercado y se espera que se sitúe aproximadamente en 5,20 para fin de año mientras que las expectativas de crecimiento para 2026 en Brasil rondan el 1-2%.

El 73% de los inversores encuestados espera que Brasil supere a México en los próximos 6 meses, y la mayoría de los gestores tienen una visión positiva de los precios de los activos en Argentina. Dentro de la región andina, las respuestas no muestran consenso sobre qué país tendrá un mejor desempeño, pero destacan que el precio del cobre es el principal riesgo. Lo importante, destaca el informe, es por suerte Latinoamérica está en los mercados emergentes y el posicionamiento sigue creciendo.

En cuanto en qué sectores de renta variable los gestores consideran que tiene una ponderación más baja, destacaron a productos básicos de consumo, comunicación y energía.

Sobre las condiciones de liquidez globales y las tasas de los bonos estadounidenses a 10 años, el 90% de los inversores encuestados califica las condiciones de liquidez como buenas o muy buenas. La encuesta global muestra que el sentimiento agregado, medido por expectativas de crecimiento, nivel de liquidez y asignación a renta variable, se sitúa en el percentil más alto desde junio de 2021, con un indicador que sube hasta 8,2 sobre 10.

Los gestores mantienen la mayor sobre-ponderación en bolsa desde diciembre de 2024 y la mayor infra-ponderación en bonos desde septiembre de 2022. Al mismo tiempo, el nivel medio de liquidez en cartera es muy bajo, 3,4%, apenas por encima del mínimo histórico del 3,2%, lo que indica que gran parte del dinero ya está invertido. Cabe señalar que este fuerte posicionamiento activa las señales de venta, según los indicadores del BofA “Cash Rule” como el “Bull & Bear”.

A nivel de la macro, un 52% de los encuestados cree que el escenario más probable para la economía global es el de "no aterrizaje", el nivel más alto del ciclo. Además, las expectativas de crecimiento de beneficios superiores al 10% alcanzan su cota más elevada desde agosto de 2021.

Aumenta la percepción de que las compañías están "sobre-invirtiendo": el porcentaje neto de gestores que cree que el capex es excesivo marca un nuevo máximo, mientras que un 35% preferiría que las empresas reforzaran balances frente a solo un 20% que apuesta por más inversión.

La encuesta europea refleja un cambio relevante en la asignación regional dado que un 74% de los gestores europeos espera una aceleración del crecimiento en la región en los próximos meses, impulsada por el estímulo fiscal alemán. Además, el 59% considera que el impulso fiscal alemán y el gasto en defensa podrían permitir a Europa desacoplarse parcialmente de la dinámica global y de la política estadounidense. De esta manera, el 85% espera que la renta variable europea supere a la estadounidense en los próximos doce meses. En términos de posicionamiento, un 35% neto de los gestores globales afirma estar sobre-ponderado en renta variable europea, mientras que un 22% neto declara estar infra-ponderado en bolsa estadounidense, marcando la primera rotación significativa desde EE.UU. hacia Europa en un año. El 70% cree que el histórico bajo rendimiento estructural de Europa podría llegar a su fin.

A nivel global, los gestores están más sobre-ponderados en mercados emergentes desde febrero de 2021, y la rotación mensual muestra entradas hacia energía, materiales y consumo básico, junto a salidas de tecnología, acciones estadounidenses y dólar. También aumenta la preferencia por estilo “valor” frente a “crecimiento”, al mayor nivel desde abril de 2025 y por pequeñas compañías frente a grandes.