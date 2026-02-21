La Fiscalía denegó una nueva solicitud de Jair Bolsonaro para tener prisión domiciliaria + Seguir en









La defensa del expresidente de Brasil apuntó a las condiciones de salud en su pedido. Bolsonaro fue trasladado a una unidad con mayores comodidades en enero.

Sobre Jair Bolsonaro recae una condena de 27 años de prisión. F24

Una medida de la Fiscalía de Brasil rechazó este sábado una nueva petición de Jair Bolsonaro, para flexibilizar su condena por conspirar para intentar un golpe de Estado en el 2022. El expresidente solicitó prisión domiciliaria argumentando padecimientos de salud y citando su última intervención médica, el pasado 6 de enero, cuando se golpeó la cabeza por una caída en su celda.

En su dictamen elevado a la Corte Suprema de Brasil, el procurador general de la República, Paulo Gonet, consideró que la unidad penitenciaria en donde transita su condena Bolsonaro cuenta con las condiciones para garantizarle una atención médica de calidad durante las 24 horas del día, además de un ala de emergencias.

A su vez, Gonet citó un informe médico de la Policía Federal brasileña, considerando que "fue categórico al concluir que las enfermedades (de Bolsonaro) no exigen asistencia a nivel hospitalario y que el actual local de detención le garantiza la viabilidad de un tratamiento". Sin embargo, el magistrado habilitó el acceso a profesionales para que le ofrezcan sesiones de fisioterapia y que cuente con una alimentación especial.

Papudinha Brasil Bolsonaro La "Papudinha", la cárcel aislada de Brasil donde transita su condena Bolsonaro. La condena de Jair Bolsonaro El expresidente Jair Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre a 27 años de prisión tras ser hallado culpable de liderar una conspiración destinada a mantenerse en el poder luego de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

En enero, fue trasladado a una nueva unidad penitenciaria, donde continuará cumpliendo su condena con condiciones más flexibles que las que tenía hasta ahora. La medida fue dispuesta por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien autorizó el traslado desde la sede de la Policía Federal -donde el exmandatario permanecía recluido desde fines de noviembre del 2025- hacia el complejo penitenciario de Papuda, en las afueras de la capital brasileña.

En la “Papudinha”, un sector administrado por la Policía Militar dentro del complejo carcelario, contará con un espacio de uso exclusivo, habitualmente destinado a cuatro internos. Entre las facilidades autorizadas figuran una cocina, televisión, cama matrimonial y un área externa privada. Además, podrá recibir visitas durante más tiempo, realizar actividad física sin restricciones horarias y tomar sol a diario. El lugar también fue equipado con una cinta de correr y una bicicleta fija, en línea con recomendaciones médicas incorporadas al expediente.