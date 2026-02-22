Nueva York declara el estado de emergencia y aplica toque de queda ante una tormenta histórica de nieve + Seguir en









El alcalde Zohran Mamdani ordenó restringir la circulación desde las 21 por la inminente llegada de un temporal que podría dejar hasta 70 centímetros de nieve.

Habrá medidas de emergencia por el fuerte temporal histórico

La ciudad de Nueva York se prepara para enfrentar una de las tormentas invernales más intensas de la última década. El alcalde Zohran Mamdani anunció este domingo la declaración del estado de emergencia y la implementación de un toque de queda temporal ante la llegada de un fuerte temporal de nieve.

La restricción regirá desde las 21:00 hasta el mediodía del lunes e implicará el cierre al tránsito general de calles, carreteras y puentes en la ciudad, que alberga a más de ocho millones de habitantes. No obstante, se permitirán desplazamientos considerados “esenciales y urgentes”.

En conferencia de prensa, Mamdani advirtió sobre la magnitud del fenómeno climático: aseguró que Nueva York no enfrenta una tormenta de esta intensidad desde hace al menos diez años y pidió a los residentes evitar cualquier viaje que no sea estrictamente necesario.

El pronóstico oficial anticipa acumulaciones de nieve de entre 45 y 60 centímetros, con registros que podrían alcanzar los 70 centímetros en algunas zonas. Además, se esperan fuertes ráfagas de viento que podrían agravar las condiciones en la vía pública y afectar el suministro eléctrico.

Las autoridades locales indicaron que las condiciones climáticas empeorarán durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando se prevé el momento más crítico del temporal.

Otras ciudades de la costa este de Estados Unidos, como Boston, también activaron protocolos de emergencia ante la llegada del sistema invernal. A fines de enero, una tormenta similar golpeó la región y dejó más de un centenar de víctimas fatales, según reportes oficiales. Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a cumplir con las restricciones para evitar incidentes durante el fenómeno meteorológico. Captura de pantalla 2026-02-22 162905 El pronóstico oficial anticipa acumulaciones de nieve de entre 45 y 60 centímetros Qué implican las acciones de emergencia Las acciones de emergencia incluyen la incorporación de equipos adicionales para el retiro de nieve, la utilización de sistemas de geocodificación para supervisar áreas críticas y la evaluación continua de la apertura de escuelas, según Mamdani. El alcalde destacó el cambio drástico de pronóstico con respecto a días anteriores, cuando se estimaban entre siete y diez centímetros de nieve. Según Cody Snell, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica, la particularidad de este evento reside en su extensión y severidad: “Han pasado varios años desde que vimos una de esta magnitud en una región tan extensa y tan poblada”, comentó a AFP.