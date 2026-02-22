El fuerte mensaje de Lula da Silva a Donald Trump: "No queremos una nueva Guerra Fría"

En la previa del encuentro entre los mandatarios de Brasil y Estados unidos, el presidente sudamericano pidió que "todos los países sean tratados por igual". Golpe al gobierno estadounidense tras el fallo de la Corte de ese país por los aranceles.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , afirmó que su gobierno busca mantener una relación equilibrada con Estados Unidos y evitar una escalada de tensiones globales por los aranceles. Los comentarios tuvieron lugar en la antesala de un encuentro previsto con Donald Trump durante la primera semana de marzo.

Durante una conferencia de prensa en Nueva Delhi, al cierre de una gira oficial por India, el mandatario sostuvo: “Quiero decirle al presidente estadounidense Donald Trump que no queremos una nueva Guerra Fría” , y remarcó que su política exterior apunta a un esquema de vínculos multilaterales. “No queremos interferir en ningún otro país, queremos que todos los países sean tratados por igual”, agregó.

Lula adelantó que la reunión con Trump incluirá temas económicos y estratégicos, entre ellos comercio bilateral, inversiones, cooperación académica y la situación migratoria de brasileños en Estados Unidos.

Lula y Trump se reunieron a comienzos de este año en Washington.

“No sé cuál es su pauta, pero espero que después de la reunión tengamos la certeza de tener una relación altamente respetuosa”, señaló el presidente brasileño.

El líder sudamericano también dejó abierta la discusión sobre sectores clave, como los recursos naturales. “No hay nada prohibido en la mesa de negociación”, afirmó, aunque advirtió que Brasil buscará mayor valor agregado en su producción: “Lo que no vamos a permitir es que nuestros minerales críticos y tierras raras sean explotados como en el pasado” .

Críticas a los aranceles de Estados Unidos y reclamo por igualdad entre países

El mandatario cuestionó las políticas comerciales unilaterales aplicadas en los últimos años por Washington y planteó la necesidad de relaciones más equilibradas entre economías desarrolladas y emergentes. “Queremos tener relaciones iguales con todos los países y recibir de ellos un tratamiento también igualitario”, sostuvo.

En ese marco, Lula criticó lo que definió como “autoritarismo” en las negociaciones internacionales cuando los países más grandes imponen condiciones a los más pequeños.

Acuerdo con India y estrategia global

Durante su visita oficial, Lula firmó un acuerdo con el primer ministro Narendra Modi para impulsar la cooperación en minerales críticos y tierras raras. Ambos gobiernos proyectan elevar el comercio bilateral a 30.000 millones de dólares hacia 2030.

El presidente brasileño también insistió en la necesidad de fortalecer el multilateralismo y reclamó una reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para ampliar la representación de países en desarrollo. “El mundo necesita tranquilidad, el mundo no necesita turbulencia. Necesita paz”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones geopolíticas y diferencias previas entre Lula y Trump en temas como aranceles comerciales y conflictos internacionales, aunque el mandatario brasileño se mostró optimista sobre el futuro del vínculo bilateral: “Creo que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil estarán en una mejor posición”.