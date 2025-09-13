La buena noticia de ANSES para jubilados: el extra que cobrarán en octubre 2025

El organismo ´previsional informó los montos para las prestaciones en el décimo mes del año tras el dato de inflación de agosto.

ANSES informó los montos de las jubilaciones de octubre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones para octubre 2025 . El ajuste se basa en la fórmula de movilidad, que actualiza los haberes mensuales según la inflación registrada dos meses antes. Este incremento responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que fue del 1,9%.

Además del ajuste por inflación, ANSES mantiene el bono previsional de $70.000, implementado en marzo de 2024 . Este beneficio se otorga a quienes cobran menos de $396.304,88. Si el haber supera ese límite, el monto extra se liquida de manera proporcional.

Los jubilados que perciben el monto máximo recibirán $2.195.498,72 en octubre, un aumento desde los $2.154.562,04 de septiembre. Los nuevos montos para las jubilaciones y pensiones son:

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono de $70.000 se abona a los jubilados con haberes menores a $396.304,88. Quienes perciban ingresos cercanos a ese monto recibirán un refuerzo proporcional. Los valores finales para las jubilaciones, incluyendo el bono, son:

Jubilación Mínima: $396.304,88

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96

Pensión No Contributiva: $298.381,85

Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025

El cronograma de pagos para septiembre 2025 sigue la distribución habitual según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo