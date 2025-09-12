Máxima advertencia de ANSES por posibles estafas: los pasos a seguir para no caer en la trampa

Los adultos mayores deberán tener cuidado con los mensajes que reciben, ya que podrían tratarse de una oportunidad de robo de datos.

ANSES informó a los jubilados y pensionados acercade un nuevo tipo de estafas peligroso.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) alertó a todos sus beneficiarios sobre una nueva modalidad de estafa virtual . Para esto, utilizan uno de los trámites dirigidos especialmente a los jubilados y pensionados para poder engañarlos eficazmente y obtener sus datos bancarios y personales .

Los adultos mayores son de los blancos más comunes para los estafadores. Por eso, ANSES siempre recuerda que sus medios de comunicación oficiales son el número de teléfono gratuito 130, mi ANSES (web y app) y la Atención Virtual, ya que garantizan la confidencialidad e integridad de la información ingresada en línea.

El organismo explicó que en esta nueva modalidad de robo, los estafadores se comunican con los adultos mayores a través de WhatsApp , SMS o correo electrónico y aparentan ser mensajes oficiales de ANSES. En estos se explica a los jubilados que deberán realizar el trámite de Fe de Vida para poder continuar con el cobro de la prestación .

En este mensaje también se adjunta un link a un sitio web falso en el que se piden los datos personales y del banco de los titulares. Una vez cargados en la página, los impostores ya tendrán la información suficiente para acceder a sus cuentas bancarias o realizar cualquier otro tipo de fraude.

ANSES: trámite de fe de vida

El trámite de Fe de Vida era una acreditación obligatoria que los adultos mayores debían realizar cada mes para confirmar su supervivencia para poder cobrar los haberes mensuales.

Sin embargo, en 2023 se eliminó la obligatoriedad de esta gestión a través de la Resolución 151/2023, por lo que los mensajes supuestamente provenientes de ANSES sobre esto son completamente falsos.

Cómo denunciar estafas de ANSES

En caso de recibir una de estas comunicaciones falsas, el organismo aconseja desestimarla inmediatamente y realizar la denuncia correspondiente. Para esto, ANSES ofrece tres distintos canales oficiales:

Por la web , ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia .

, ingresando a mi . Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.

Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, CABA.