ANSES confirmó el aumento para la AUH por Discapacidad para octubre 2025

Luego del anunció del índice de inflación correspondiente a agosto, el ente previsional confirmó que las asignaciones tendrán un incremento.

Estos son los montos que cobrarán los titulares de la AUH por discapacidad en octubre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya dio a conocer los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad , que entrarán en vigencia a partir de octubre. Estos aumentos tienen lugar por lo que se establece en la formula de movilidad vigente.

En el Decreto 274/24 que incluye la formula de movilidad, se acuerda que las asignaciones, pensiones y jubilaciones tendrán incrementos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad que paga ANSES está destinada a aquellas familias que tengan a su cargo un hijo o hija con algún tipo de discapacidad, sin importar la edad del menor.

Este beneficio busca garantizar un apoyo económico mensual que contribuya a cubrir necesidades básicas, así como también promover la inclusión y el acceso a derechos esenciales como la educación, la salud y la asistencia social.

Requisitos para cobrar

Para poder cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por ANSES:

Tener los datos familiares actualizados en ANSES : es fundamental que la información del grupo familiar (padres, tutores, hijos) esté correctamente registrada en la base de datos del organismo. Esto incluye partidas de nacimiento, DNI y vínculos familiares.

: es fundamental que la información del grupo familiar (padres, tutores, hijos) esté correctamente registrada en la base de datos del organismo. Esto incluye partidas de nacimiento, DNI y vínculos familiares. Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente : este documento acredita oficialmente la condición de discapacidad del hijo o hija y debe estar actualizado para poder continuar percibiendo la prestación.

: este documento acredita oficialmente la condición de discapacidad del hijo o hija y debe estar actualizado para poder continuar percibiendo la prestación. Realizar el trámite de autorización en ANSES: además del CUD, es obligatorio gestionar una autorización especial en ANSES que valida la solicitud y habilita el cobro de la asignación.

Una vez cumplidos estos pasos, la familia puede acceder al beneficio económico, que se abona de manera mensual y que no tiene límite de edad mientras se mantenga vigente la condición de discapacidad.

Monto de la AUH por Discapacidad en octubre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad tendrá un incremento del 1,9% que comenzará a regir a partir de octubre. Con esta actualización, el monto total de la prestación pasó de $374.745 a $381.865.

Es importante aclarar que este valor corresponde al 100% de la asignación, aunque los titulares reciben mes a mes solamente el 80%, lo que equivale a $299.796. El 20% restante se retiene de manera automática y solo se libera una vez al año, cuando la familia presenta la Libreta AUH, donde se certifican los controles de salud, vacunación y escolaridad en caso de corresponder.