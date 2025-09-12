Aumentan las jubilaciones de ANSES en octubre 2025: qué pasará con el bono de $70.000

Tras la publicación de Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto, ANSES confirmó los montos de las jubilaciones en octubre.

La inflación de agosto y los aumentos en jubilaciones de ANSES para octubre 2025.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer que el índice de inflación se mantuvo en 1,9% durante agosto de 2025. Este dato es de vital importancia para los aumentos que tendrán las prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

La formula de movilidad vigente establece que las asignaciones, pensiones y jubilaciones tendrán incrementos mensuales que tomen como porcentaje de referencia el último índice inflacionario que se haya informado. Esta medida busca que los sectores más vulnerables no pierdan poder adquisitivo frente al aumento de precios.

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó que las jubilaciones, al igual que las pensiones y asignaciones, tendrán un incremento del 1,9% en línea con la inflación registrada durante agosto . Dicho aumento entrará en vigencia en octubre del año en curso.

Por lo tanto, los montos de las jubilaciones y pensiones para octubre son:

Jubilación mínima: $326.304,88.

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96 .

. Pensión No Contributiva: $228.381,85.

Jubilación máxima: $2.195.498,72

¿Qué pasará con el bono de $70.000?

ANSES confirmó el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados. Esta ayuda adicional tiene como objetivo establecer un piso mínimo de ingresos en $396.304,88 para contribuir a que los más vulnerables a nivel financiero no queden por detrás del aumento de los precios.

Los montos base de las prestaciones, sumado al bono, dan un total de:

Jubilación Mínima: $396.304,88 .

. Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96.

Pensión No Contributiva: $298.381,85

Para aquellos que cobren más de la mínima pero no lleguen al piso mínimo que propone ANSES, se les pagará un proporcional con este objetivo. En cuanto a los jubilados con el haber máximo, no están contemplados en el beneficio.