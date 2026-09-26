Daniel Osvaldo fue internado en terapia intensiva por una grave infección pulmonar: tiene pronóstico reservado

El exfutbolista y músico fue trasladado de urgencia al Hospital de Llavallol durante la noche del jueves y permanece en la Unidad de Terapia Intensiva. Según trascendió, sufrió un derrame pleural derecho provocado por una severa infección en los pulmones y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Daniel Osvaldo fue internado de urgencia durante la noche del jueves en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Llavallol , donde permanece con pronóstico reservado debido a un delicado cuadro de salud .

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El exdelantero padece un derrame pleural derecho asociado a una severa infección pulmonar . La gravedad de su estado llevó a los médicos a realizarle una intervención quirúrgica poco después de su ingreso al establecimiento.

El traslado se produjo cerca de las 23.30 , luego de que su hermana lo encontrara en su domicilio de Banfield . De acuerdo con la información difundida, Osvaldo llevaba varios días atravesando un fuerte malestar general.

El periodista Pepe Ochoa brindó detalles sobre la internación durante el programa LAM, emitido por América TV, y aseguró que los profesionales detectaron una acumulación de agua y pus en la zona pulmonar.

Según su relato, frente a ese escenario el equipo médico realizó una intervención quirúrgica en la que procedió a cortar dos centímetros de cada pulmón con el objetivo de intentar estabilizar la afección.

Daniel Osvaldo permanece con pronóstico reservado. X

"Él estaba muy mal, venía como de días de sentirse muy, muy mal", explicó Ochoa durante el programa. El periodista agregó que el pulmón derecho sería el más comprometido por la infección.

Mientras continúa internado, Osvaldo permanece bajo un régimen estricto de visitas. Su hermana es la única persona que se mantiene de forma permanente junto a él en el centro de salud.

También trascendió que el exjugador actualmente no cuenta con cobertura de medicina prepaga ni obra social, por lo que recibe atención directamente a través del sistema público de salud.

Su evolución durante las próximas horas será determinante para evaluar la respuesta al tratamiento y a la intervención realizada por el equipo médico del Hospital de Llavallol.

Suspendió sus actividades profesionales

Antes de sufrir la descompensación, Osvaldo continuaba desarrollando diferentes proyectos relacionados principalmente con su carrera musical.

El exfutbolista tenía previsto presentarse junto con su banda de rock el próximo 31 de octubre en Café Berlín. Además, se encontraba realizando un ciclo de entrevistas para el medio El Édigo.

Todos sus compromisos profesionales quedaron suspendidos de manera indefinida mientras permanece internado y a la espera de conocer cómo evoluciona su cuadro clínico.