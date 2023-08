La carta de L-Gante desde la cárcel: "No hay mal que por bien no venga"

En este contexto, Diego Storto , su abogado, publicó en las redes sociales una carta escrita de puño y letra por el cantante, en la que desmiente los rumores de un estado depresivo producto del encierro. "Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen”, comienza el mensaje.

image.png La carta que L-Gante escribió desde la cárcel.

De esta manera, lo primero que hizo fue llevar calma a los fanáticos, preocupados por los rumores. “Yo creo que no hay mal que por bien no venga”, agregó. En la misma carta hizo un anuncio que revolucionó las redes: "Estoy al día enfocado en lo que viene, no en lo que pasó. Pero eso ya tengo un álbum listo para cuando salga".