La Corte Suprema dejó firme una de las condenas a perpetua por el crimen de Candela Rodríguez

El máximo tribunal confirmó la sentencia contra Hugo Bermúdez y rechazó un planteo para recuperar la libertad. El fallo llega a casi 15 años del secuestro y asesinato de la niña de 11 años en Hurlingham.

La Corte dejó firme la condena a prisión perpetua de Hugo Bermúdez por el crimen de Candela Rodríguez.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la condena a prisión perpetua de Hugo Bermúdez , uno de los responsables del secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez , la niña de 11 años cuyo crimen conmocionó al país en 2011. Además, rechazó un recurso presentado por otro de los condenados en la causa.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , quienes ratificaron la condena impuesta a Bermúdez por el delito de "privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte" .

El máximo tribunal también declaró inadmisible un planteo de la defensa del condenado que buscaba obtener su libertad mediante el cese de la prisión preventiva.

La causa atravesó un largo recorrido judicial que incluyó dos juicios orales en los tribunales de Morón. En 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a Bermúdez y a Leonardo Jara a prisión perpetua como coautores del crimen, mientras que Gabriel Fabián Gómez recibió una pena de cuatro años de prisión como partícipe secundario.

Candela desapareció el 22 de agosto de 2011 , cuando salió de su casa en Villa Tesei , partido de Hurlingham. La niña esperaba a unas amigas para asistir a una actividad de los boy scouts cuando fue interceptada y secuestrada.

Según determinó la investigación, fue trasladada a una vivienda de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero. Días después, mientras se multiplicaban los operativos de búsqueda y la conmoción pública crecía en todo el país, sus captores la llevaron a otro domicilio de la misma localidad, donde fue violada y asesinada por asfixia.

Candela Sol Rodríguez La niña de 11 años fue secuestrada y asesinada en 2011 en Hurlingham.

El cuerpo fue hallado dentro de una bolsa al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a unas 30 cuadras de la vivienda familiar. El hallazgo generó una enorme repercusión política y social en medio de un año electoral.

La investigación estableció además que Leonardo Jara fue quien llamó por teléfono a la familia para informar que la menor había sido asesinada.

La hipótesis de una venganza y el segundo juicio

La Justicia concluyó que el secuestro se produjo en el marco de una venganza contra el padre de Candela, quien cumplía una condena por piratería del asfalto. Sin embargo, los jueces sostuvieron que el crimen había sido cometido por una organización criminal más amplia y que las responsabilidades no se agotaban en los condenados del primer juicio.

Esa conclusión impulsó la realización de un segundo debate oral, en el que fueron juzgados el narcotraficante Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, el ex policía bonaerense Sergio Chazarreta, el informante policial Héctor "El Topo" Moreyra y el carpintero Néstor Altamirano.

Todos ellos terminaron absueltos en 2024, en un proceso que estuvo rodeado de polémicas y que incluyó la decisión de la madre de Candela, Carola Labrador, de abandonar su rol como querellante y cuestionar el trabajo de la Fiscalía.

La ratificación de la condena contra Bermúdez llega después de una extensa serie de apelaciones. En 2020, el Tribunal de Casación Penal bonaerense había confirmado la sentencia y, en 2023, la Suprema Corte provincial rechazó los recursos de la defensa.

Con la decisión de este jueves, la Corte Suprema dejó firme una de las principales condenas dictadas por el crimen de Candela. El año pasado ya había hecho lo mismo con la perpetua impuesta a Leonardo Jara, otro de los condenados como coautor del secuestro y asesinato de la niña.