Fátima Flórez fue a la asunción de Keiko Fujimori y alimentó los rumores de reconciliación con Javier Milei

La humorista publicó una foto en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se desarrolló la ceremonia, días después de que trascendieran supuestos encuentros con el Presidente en Olivos. Desde Casa Rosada negaron que haya sido parte de la delegación.

Fátima Flórez publicó este martes una llamativa foto en la asunción de la nueva mandataria de Perú, Keiko Fujimori y alimentó los rumores sobre una posible reconciliación con Javier Milei , quién también estuvo presente en la ceremonia.

La humorista posteó una imagen desde Lima con el mensaje “ Hola Perú ”. En la fotografía apareció vestida de blanco y con personal de seguridad de gala detrás, en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se desarrolló la ceremonia. La artista había explicado que asistiría al acto por su amistad con la nueva mandataria.

El posteo fue aún más llamativo después de que Ángel de Brito asegurara que la actriz había retomado su noviazgo con Milei y que incluso y mantuvieron encuentros privados en la Quinta de Olivos.

Ante el revuelo que generó la publicación, fuentes de Casa Rosada aclararon que la comediante fue invitada a la asunción de Fujimori por su amistad con la mandataria de Perú. “ No fue parte de la delegación argentina ni fue en el avión presidencial ”, detallaron.

La humorista publicó una foto en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se desarrolló la ceremonia.

Junto al mandatario viajaron su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno.

Las declaraciones de Fátima Flórez sobre su presencia en Lima

Una vez finalizada la ceremonia en la que Fujimori tomó el mando de su país, la humorista sostuvo en declaraciones con América TV que mantiene una "muy linda amistad" desde hace dos años cuando compartieron una gala solidaria de Starlite, la fundación de Antonio Banderas, en Marbella, España.

Por otro lado, consultada respecto de si se reconcilió con Milei, afirmó: “Saben que estoy trabajando full, que no tengo tiempo ni momento. Sería imposible para mí tener algún amorío con alguien, porque saben que estoy en full trabajo, full carrera”.

Asimismo, Flórez contó que con el presidente argentino durante el acto en Perú se vieron “casi de lejos” y ahondó: “Cada uno tenía su lugar. Él, su lugar protocolar; y yo dentro de las amistades”.

“Es pura coincidencia, de verdad. A veces es lindo preservar la intimidad, sobre todo cuando uno está abocado de lleno a la carrera", concluyó.