BAX, la aplicación de IA de CABA para hacer trámites, superó las 110 mil descargas: cómo funciona + Agregar ámbito en









La plataforma permite centralizar el acceso a consultas y trámites en un solo lugar. En tres semanas ya registró más de un millón de visitas.

La aplicación fue lanzada por el gobienro porteño a principios de julio.

Desde su lanzamiento a comienzos de julio, BAX, la nueva aplicación de inteligencia artificial de la Ciudad de Buenos Aires, sumó más de 110 mil usuarios y acumuló 1 millón de vistas totales. El nuevo sistema centraliza los servicios públicos y la información y facilita las consultas y los trámites diarios de manera más rápida y simple.

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La app del Gobierno porteño permite solicitar turnos, hacer un seguimiento de los trámites y gestiones en curso, acceder a información sobre servicios y consultas a documentos, como partidas de nacimiento, y cuenta con una sección denominada "Linda", en la que se puede conocer todas las actividades y la agenda cultural de la Ciudad.

Uno de los atributos destacados de BAX es poder hablarle directamente y los vecinos lo adoptaron rápido: la app ya registró más de 125 mil conversaciones entre chat y voz con agentes de inteligencia artificial lo que lo convierte en uno de los usos más elegidos por los vecinos.

"BAX es una nueva manera de vincularnos con la Ciudad: lo que antes llevaba 15 o 20 minutos, ahora puede resolverse en 1 minuto. Cuando las cosas son más simples, cuando todo está más ordenado y en un solo lugar, sin duda vivís mejor. Y esto recién empieza", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “BAX es una plataforma viva: aprende, mejora y va sumando servicios”.

“Somos la primera ciudad del mundo en incorporar la tecnología de esta manera, con este nivel de integración conversacional y transaccional”, agregó el mandatario, quien encabezó el lanzamiento de BAX el 2 de julio pasado. Mediante una disposición del Jefe de Gobierno, la Ciudad impulsa un plan de IA con una estrategia estructurada y una implementación en todas las áreas de gobierno.

El desarrollo de BAX forma parte de la estrategia de transformación digital de la Ciudad, orientada a hacer más simple la experiencia de los vecinos con el Estado mediante el uso responsable de la tecnología. El objetivo es ofrecer una puerta de entrada única, intuitiva y personalizada a los servicios públicos, disponible las 24 horas. "La tecnología tiene sentido cuando ayuda a resolver problemas concretos. BAX nació para simplificar la relación de los vecinos con la Ciudad y estas primeras 108.000 descargas muestran que existe una demanda creciente por servicios públicos más ágiles, accesibles y personalizados. Seguimos trabajando para ofrecer una mejor experiencia a quienes interactúan con la Ciudad todos los días", señaló Raúl Piola, secretario de Innovación y Transformación Digital porteño. Para acceder primero hay que descargar la aplicación: se encuentra como "BAX, la IA de la Ciudad" en Google Play o App Store. Luego, hay que crear una cuenta validando la identidad en miBA (nivel 3) para sincronizar todos los documentos digitales. Se puede usar la clave actual de miBA.