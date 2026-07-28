SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de julio 2026 - 17:38

BAX, la aplicación de IA de CABA para hacer trámites, superó las 110 mil descargas: cómo funciona

La plataforma permite centralizar el acceso a consultas y trámites en un solo lugar. En tres semanas ya registró más de un millón de visitas.

La aplicación fue lanzada por el gobienro porteño a principios de julio.

La aplicación fue lanzada por el gobienro porteño a principios de julio.

La app del Gobierno porteño permite solicitar turnos, hacer un seguimiento de los trámites y gestiones en curso, acceder a información sobre servicios y consultas a documentos, como partidas de nacimiento, y cuenta con una sección denominada "Linda", en la que se puede conocer todas las actividades y la agenda cultural de la Ciudad.

Informate más

Uno de los atributos destacados de BAX es poder hablarle directamente y los vecinos lo adoptaron rápido: la app ya registró más de 125 mil conversaciones entre chat y voz con agentes de inteligencia artificial lo que lo convierte en uno de los usos más elegidos por los vecinos.

"BAX es una nueva manera de vincularnos con la Ciudad: lo que antes llevaba 15 o 20 minutos, ahora puede resolverse en 1 minuto. Cuando las cosas son más simples, cuando todo está más ordenado y en un solo lugar, sin duda vivís mejor. Y esto recién empieza", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “BAX es una plataforma viva: aprende, mejora y va sumando servicios”.

“Somos la primera ciudad del mundo en incorporar la tecnología de esta manera, con este nivel de integración conversacional y transaccional”, agregó el mandatario, quien encabezó el lanzamiento de BAX el 2 de julio pasado. Mediante una disposición del Jefe de Gobierno, la Ciudad impulsa un plan de IA con una estrategia estructurada y una implementación en todas las áreas de gobierno.

El desarrollo de BAX forma parte de la estrategia de transformación digital de la Ciudad, orientada a hacer más simple la experiencia de los vecinos con el Estado mediante el uso responsable de la tecnología. El objetivo es ofrecer una puerta de entrada única, intuitiva y personalizada a los servicios públicos, disponible las 24 horas.

"La tecnología tiene sentido cuando ayuda a resolver problemas concretos. BAX nació para simplificar la relación de los vecinos con la Ciudad y estas primeras 108.000 descargas muestran que existe una demanda creciente por servicios públicos más ágiles, accesibles y personalizados. Seguimos trabajando para ofrecer una mejor experiencia a quienes interactúan con la Ciudad todos los días", señaló Raúl Piola, secretario de Innovación y Transformación Digital porteño.

Para acceder primero hay que descargar la aplicación: se encuentra como "BAX, la IA de la Ciudad" en Google Play o App Store. Luego, hay que crear una cuenta validando la identidad en miBA (nivel 3) para sincronizar todos los documentos digitales. Se puede usar la clave actual de miBA.

Te puede interesar

Otras noticias