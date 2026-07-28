Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES: claves de su cartera de inversión y rentabilidad

El FGS invierte en distintos activos financieros y puede utilizarse para afrontar compromisos del SIPA y de la Ley de Reparación Histórica.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad cumple una función clave para respaldar el sistema previsional, mediante inversiones y el financiamiento de obligaciones.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es uno de los principales instrumentos financieros administrados por ANSES para respaldar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Creado en 2007 y fortalecido tras la unificación del sistema previsional en 2008, su objetivo no es únicamente preservar el valor de sus activos, sino también generar rendimientos que permitan contribuir a la sustentabilidad del régimen jubilatorio y afrontar determinadas obligaciones previstas por la legislación vigente.

El fondo constituye un patrimonio de afectación específica . Esto significa que sus recursos tienen un destino determinado por ley y solo pueden usarse en los casos establecidos por la normativa. Además de buscar rentabilidad financiera, el FGS también orienta parte de sus inversiones hacia proyectos que impulsan la actividad económica y el mercado de capitales argentino.

La cartera del FGS está integrada por una amplia variedad de activos financieros . Entre ellos se encuentran títulos públicos nacionales, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias, préstamos a provincias y créditos destinados a beneficiarios del propio SIPA. Esta diversificación busca reducir riesgos y preservar el valor del patrimonio administrado por ANSES.

La legislación vigente establece en qué instrumentos puede invertir el fondo y también fija límites y prohibiciones para determinadas operaciones. De esa manera, la administración debe respetar los criterios previstos por la Ley 24.241 y sus modificatorias al momento de conformar la cartera de inversiones.

Además de mantener inversiones financieras tradicionales, el FGS posee participaciones accionarias en distintas empresas privadas , heredadas en gran medida del proceso de incorporación de los activos administrados por las antiguas AFJP al sistema público. También puede participar en fideicomisos destinados al financiamiento de obras de infraestructura y proyectos productivos considerados estratégicos para la economía nacional.

Rentabilidad financiera vs. interés público en la economía real

ANSES sostiene que la administración del FGS no se basa únicamente en maximizar el rendimiento financiero. Según explica el organismo, las decisiones de inversión contemplan simultáneamente criterios de seguridad, rentabilidad e interés público, priorizando aquellos proyectos que puedan generar empleo, incrementar la actividad económica y fortalecer los recursos futuros del sistema previsional.

El concepto se conoce como "círculo virtuoso". Una mayor inversión en infraestructura y producción puede traducirse en más empleo registrado. Ese aumento del trabajo formal incrementa los aportes y contribuciones que financian al SIPA, fortaleciendo la sustentabilidad del régimen jubilatorio.

Por eso, el organismo aclara que el FGS no persigue exclusivamente la mayor rentabilidad posible, sino que procura equilibrar los resultados financieros con el impacto económico y social de las inversiones.

¿Cómo se decide el uso de los fondos ante un déficit previsional?

La normativa establece que el FGS puede asistir financieramente a la ANSES cuando existan insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público que puedan afectar el pago de las prestaciones. Sin embargo, esa utilización no es automática.

Cuando el organismo considera necesario recurrir al fondo, debe informar a la Jefatura de Gabinete si el déficit proyectado responde a una situación transitoria o si, por el contrario, obedece a problemas estructurales que requieren modificaciones en el funcionamiento del sistema previsional.

Este mecanismo busca garantizar que el patrimonio del FGS conserve su función de respaldo de largo plazo y no se use como una fuente permanente de financiamiento.

El rol del FGS en el financiamiento del SIPA y la Ley de Reparación Histórica

Otra de las funciones expresamente previstas por la legislación es la posibilidad de utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para afrontar compromisos derivados de la Ley 27.260 de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.

La normativa autorizó que los pagos vinculados con ese programa pudieran realizarse con recursos provenientes del FGS. En caso de que esos fondos resultaran insuficientes, la legislación también prevé la posibilidad de disponer de activos del patrimonio del fondo, respetando los mecanismos de control establecidos por la ley.

La administración del FGS se encuentra bajo la órbita de la ANSES y cuenta con la asistencia de un Comité Ejecutivo. Sus operaciones están sujetas al control de distintos organismos, entre ellos el Consejo del FGS, la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.