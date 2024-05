La dura respuesta de Fernando Burlando y el triste posteo de la mamá de Báez Sosa tras los dichos de Máximo Thomsen

“Ahora que se ven frente a la realidad empiezan los lamentos. No lloran por Fernando, por haberle arrebatado la vida. Lloran por ellos y por las consecuencias que les tocó vivir”, agregó. Y sostuvo que "siempre tuvieron una postura cobarde y egoísta. Cobarde respecto del hecho y egoísta cuando tenían que evaluar la extensión del daño que generaron”.

El triste posteo de Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa, tras los dichos de Thomsen

Graciela Sosa también rompió el silencio tras las declaraciones de Máximo Thomsen y aseguró que "podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de 'su libertad', pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes". El texto lo escribió junto a una foto con su hijo y Silvino Báez.

La imagen y el mensaje los posteó Graciela cuando Thomsen daba su primera entrevista desde la cárcel, donde cumple la condena a prisión perpetua por el crimen de Báez Sosa junto a Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi. En tanto, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios del homicidio.

Qué dijo Máximo Thomsen sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

Desde la cárcel Melchor Romero, Thomsen contó cómo fue la noche en que murió Fernando producto de una golpiza de un grupo de rugbiers. Según el imputado, todo comenzó luego de que la víctima le pegara "una piña en la frente" a Matías Benicelli y que él "nunca se peleó" dentro del lugar.

Sobre la pelea que se produjo cuando la seguridad los sacó del boliche, Máximo Thomsen indicó que no vio cómo comenzó el conflicto, pero que uno de sus amigos corrió hacia una ronda de ocho personas y "me metí". Luego, asegura que se enteró que "Fernando estaba haciendo burlas".

"Enzo (Comelli) le pegó la primera piña a Fernando porque le había pegado a Matías. Yo sentí que me habían pegado una piña en el mentón y empecé a tirar patadas al aire. Después me enteré que le había pegado a Fernando, es algo que pasó, no me voy a esconder", manifestó.

Luego, Thomsen se refirió a la marca de la zapatilla en la cabeza de Fernando Báez Sosa y afirmó que le pertenecía a él. "No me quise esconder de lo que pasó, pero si nos van a declarar culpables que sea por lo que realmente pasó y no por lo que dicen que pasó", expresó

Finalmente, el condenado a cadena perpetua se refirió al asesinato de Fernando Báez Sosa y sostuvo: "Cargo en la conciencia que murió por culpa nuestra, mía. Nadie lo quiso así, es algo que jamás se nos hubiera cruzado por la cabeza. Nadie es quien para quitarle la vida a una persona".

"Yo no me siento asesino, no quería que pasara esto. Si pudiera hacer algo volvería el tiempo atrás para que nadie tenga que perder una vida", agregó, para luego asegurar que reza "todas las noches por Fernando".