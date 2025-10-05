Triple femicidio: Fernando Burlando le recomendó a las familias no ver las autopsias por su brutalidad

Antonio del Castillo, abuelo de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, contó que Burlando les pidió que no vean los informes forenses y les dijo que "las cosas están bien encaminadas”.

Antonio del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, contó que Burlando recomendó a la familia no leer los informes de las autopsias.

Antonio del Castillo , abuelo de Brenda y Morena, declaró que el abogado Fernando Burlando le sugirió a los familiares que no leyeran los informes de autopsia ni vieran las fotos forenses , frente a la brutalidad de los asesinatos en Florencio Varela. Los padres sienten impotencia y dolor por la violencia de los crímenes, mientras buscan justicia para las jóvenes.

Del Castillo relató su reciente encuentro con Burlando , quien les dijo que se quedaran “tranquilos, que las cosas están bien encaminadas” respecto a la investigación por los crímenes y el presunto narcomenudeo.

El abuelo expresó su preocupación por la vida de los jóvenes en los barrios, marcada por drogas, peleas y violencia cotidiana.

El abuelo compartió a Radio Rivadavia el deseo de los padres de enfrentar a los sospechosos, Pequeño J y Osorio. “Ellos como todo padre quieren ir donde está este personaje , que cuando trajeron querían ir a San Justo, tirarle piedra , no sé, me entiende”, expresó, y agregó: “Yo también hubiera querido estar en un calabozo con él solo”.

Antonio del Castillo expresó su consternación por la violencia sufrida por las jóvenes: “Ya la mataron, pero ¿por qué van a destrozar un cuerpo como hicieron?” , se preguntó. Recordó cómo la vida de los jóvenes en los barrios cambió: “Toman, se drogan, se pegan, se matan. Yo lo veo a diario esto que está pasando en todos lados”.

chicas desaparecidas en la matanza “Ya la mataron, pero ¿por qué van a destrozar un cuerpo como hicieron?”, se preguntó Antonio del Castillo ante la violencia sufrida por sus nietas.

Finalmente, Del Castillo lanzó un llamado a la comunidad: “Estos sinvergüenzas se sirven de los pibes. Háganle caso a mamá, me están viendo sufrir. Y si ustedes no le hacen caso a mamá y a papá, le van a dejar sufrimiento a los padres”, sentenció.

Jorge García Cuerva habló del triple femicidio en el comienzo de la peregrinación a Luján

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló este sábado en la 51° peregrinación a Luján y se refirió al triple femicidio de Florencio Varela, vinculado a un posible móvil narco. En ese marco, el eclesiástico señaló que estos casos suceden cuando “el Estado se retira de los barrios”.

arzobispo garcia cuerva credito mariano fuchila .jpg García Cuerva cionsidera que el triple femicidio "es una problemática de toda nuestra Argentina".

“Creo que es una problemática de toda nuestra Argentina. Sabemos que cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el narco Estado”, indicó García Cuerva en diálogo con radio Mitre.

Al ahondar sobre el trasfondo del asesinato de Brenda, Morena y Lara, el arzobispo agregó: “Lo que ha sucedido es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que indudablemente sale a la luz con hechos tan desgraciados como este".