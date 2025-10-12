Un helicóptero perdió el control y se estrelló en una playa, en Huntington Beach, California, dejando cinco personas hospitalizadas. La aeronave colisionó contra palmeras y un edificio cercano, generando alarma entre residentes y turistas en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
Impresionante accidente aéreo en Los Ángeles: un helicóptero se estrelló en una playa
El incidente fue registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes. La aeronave se estrelló en Huntington Beach, dejando cinco heridos.
Las dos personas que se encontraban dentro del helicóptero fueron rescatados con vida entre los restos del vehículo, que quedaron incrustados entre árboles frente al hotel Hyatt Regency. Tres peatones que transitaban por la zona también resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos para evaluación médica. La policía indicó que ambos tripulantes “fueron rescatados sanos y salvos”.
Testigos capturaron imágenes y videos que muestran al helicóptero maniobrando de forma errática a baja altura, segundos antes de la caída.
Cómo avanza la investigación
Las autoridades locales y federales investigan las causas del accidente. Por el momento, no se revelaron identidades de los ocupantes ni de los peatones, y la policía indicó que no se emitirán más detalles hasta contar con información técnica preliminar. Se notificó a organismos especializados que examinarán el helicóptero, el clima y posibles fallas mecánicas.
El departamento de policía calificó el incidente como excepcional debido a la concurrencia de personas y vehículos en la zona y destacó que, pese a la magnitud del accidente, no se registraron víctimas fatales.
