La hija de Sergio Denis pidió que investiguen la muerte de su padre: "Se paró la causa"

La hija del fallecido cantante comentó en declaraciones al canal América que la Justicia tucumana cambió cuatro veces de fiscalía y dijo que el último fiscal, Mariano Fernández , "no parece avanzar con el proceso" . "Lo que vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos ", comentó Hoffman.

En tanto, su abogado, Diego Colombo, agregó: "El fiscal este tiene otros antecedentes de parar causas, lo que hace es investigar lo investigado" y siguió: "Nosotros estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés prever. Y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada".