Por qué es feriado el próximo lunes 15 de junio y cómo me tienen que pagar si trabajo

La jornada genera un nuevo fin de semana largo en el país. Qué se conmemora, quiénes alcanzan el beneficio y qué dice la ley laboral.

El próximo lunes 15 de junio habrá un nuevo feriado nacional en Argentina . La fecha permitirá extender el descanso para millones de personas y conformará un fin de semana largo en gran parte del país.

Como suele ocurrir cada año, una de las consultas más frecuentes tiene que ver con la remuneración de quienes deban cumplir tareas durante la jornada.

Además del impacto turístico y comercial que suelen tener estos días, el calendario oficial contempla reglas específicas sobre cómo deben abonarse las horas trabajadas cuando coinciden con un feriado nacional.

El lunes 15 de junio de 2026 se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes , una de las figuras más importantes de la lucha por la independencia argentina. La fecha original de la conmemoración es el 17 de junio , día en que falleció el prócer salteño en 1821.

Sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, la legislación vigente establece que cuando la fecha cae en determinados días de la semana puede moverse para favorecer la conformación de fines de semana largos. En 2026, la conmemoración se traslada al lunes 15 de junio.

Güemes tuvo un papel clave en la defensa del norte argentino frente a las invasiones realistas durante el proceso independentista. Su estrategia militar, apoyada en las conocidas milicias gauchas, fue determinante para contener el avance español y proteger el territorio mientras avanzaban las campañas libertadoras de otros líderes de la época.

Para muchos argentinos, especialmente en las provincias del norte, la fecha tiene una relevancia histórica particular. A nivel nacional, el homenaje forma parte del calendario oficial de feriados desde hace más de una década.

Cómo se debe pagar un feriado trabajado

La legislación laboral argentina establece que los feriados nacionales tienen el mismo tratamiento que un domingo. Esto significa que, si un trabajador no presta servicios durante esa jornada, debe cobrar su salario habitual sin sufrir descuentos. En cambio, si por razones operativas o de actividad debe concurrir a su puesto, corresponde una remuneración especial.

En esos casos, el empleado tiene derecho a percibir el valor de la jornada normal más una cantidad igual. En términos prácticos, el día trabajado se abona al 100% adicional, lo que comúnmente se conoce como pago doble. Por ejemplo, si una persona cobra $50.000 por una jornada laboral, y trabaja durante un feriado nacional, debería percibir $100.000 por ese día.

La aplicación concreta puede presentar particularidades según convenios, esquemas de turnos o modalidades de contratación. Ante situaciones específicas, suele ser recomendable consultar la normativa vigente o la representación sindical correspondiente.

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Calendario de feriados 2026 de Argentina

Con la llegada del feriado del 15 de junio, el calendario argentino suma una nueva pausa en un mes que concentra varias fechas patrias. Para quienes puedan aprovecharlo, será una oportunidad para cortar la rutina; para quienes deban trabajar, la ley contempla una compensación económica diferenciada.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional, estos son los feriados y días no laborables que restan en 2026.

Feriados inamovibles restantes

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables restantes

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables restantes