La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento en julio para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones previsionales. La actualización surge del esquema de movilidad mensual vigente, que ajusta los haberes en función de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Aumento de ANSES en julio 2026: nueva suba para jubilados y pensionados
Los haberes volverán a actualizarse por inflación y millones de beneficiarios recibirán montos superiores durante el séptimo mes del año.
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ANSES aumentará las jubilaciones un 2,1% a partir de julio 2026
Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, quedó definido el porcentaje que se utilizará para calcular los montos que se abonarán durante julio. La medida alcanzará a jubilaciones contributivas, Pensiones No Contributivas (PNC), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y asignaciones familiares.
La actualización se aplicará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites, y se verá reflejada en los haberes que ANSES liquidará durante el próximo cronograma de pagos.
¿De cuánto es el nuevo aumento confirmado por el Gobierno?
El INDEC informó que la inflación de mayo fue del 2,1%. Entonces, las jubilaciones, pensiones y asignaciones administradas por ANSES aumentarán exactamente ese porcentaje en julio 2026. El mecanismo surge del Decreto 274/2024, que estableció una movilidad mensual vinculada directamente al IPC. Bajo este esquema, los incrementos previsionales se calculan utilizando la inflación registrada dos meses antes de cada pago.
Con esta actualización, el Gobierno busca mantener el esquema de corrección mensual de las prestaciones para acompañar la evolución de los precios de la economía. La movilidad alcanzará a todos los beneficiarios incluidos dentro del sistema previsional administrado por ANSES.
Quiénes cobran la suba previsional de ANSES en julio
El incremento del 2,1% llegará a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, a quienes perciben la PUAM y a otros titulares de prestaciones previsionales.
También se actualizarán las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El ajuste será automático y se incorporará directamente en las liquidaciones de julio.
Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. Todo señala que el Gobierno mantendría este refuerzo para quienes cobran el haber mínimo.
Calendario de pagos: cuándo cobro la jubilación con aumento
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobran primero.
- DNI terminado en 0: 8 de julio
- DNI terminado en 1: 10 de julio
- DNI terminado en 2: 13 de julio
- DNI terminado en 3: 14 de julio
- DNI terminado en 4: 15 de julio
- DNI terminado en 5: 16 de julio
- DNI terminado en 6: 17 de julio
- DNI terminado en 7: 20 de julio
- DNI terminado en 8: 21 de julio
- DNI terminado en 9: 22 de julio
Quienes superan ese ingreso reciben sus haberes durante la segunda parte del cronograma.
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Los beneficiarios podrán consultar la fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES o a través del calendario publicado por el organismo previsional.
Impacto en los haberes: cómo quedan las escalas mínimas y máximas
La jubilación mínima vigente durante junio fue fijada en $403.317,99 mediante la Resolución 139/2026 de ANSES. Con el aumento del 2,1%, ese haber pasará a $411.787,67 durante julio. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000, quienes perciban el haber mínimo recibirán un ingreso total de $481.787,67.
La jubilación máxima, que en junio alcanzó los $2.713.948,17, ascenderá a $2.770.941,08 tras la aplicación de la movilidad correspondiente a julio.
La PUAM, equivalente al 80% de la jubilación mínima, también registrará una actualización y superará los $329.000 mensuales. Las Pensiones No Contributivas recibirán el mismo ajuste porcentual.