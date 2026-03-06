La importante novedad de la Caja de Jubilaciones de Córdoba para todos los beneficiarios en marzo + Seguir en









A partir del corriente mes, el organismo previsional cordobés realizó un importante cambio para sus jubilados y pensionados.

La nueva página web de la Caja de Jubilaciones cordobesa hace más simple su uso. Imagen: Freepik

Los jubilados y pensionados de Córdoba dependen de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros provincial para acceder a sus haberes, realizar trámites previsionales y consultar información clave sobre sus beneficios. En los últimos años, el organismo viene avanzando en distintas mejoras para facilitar el acceso a los servicios y reducir la necesidad de realizar gestiones presenciales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, la entidad anunció una novedad importante para marzo: la renovación de su sitio web institucional, una herramienta central para miles de beneficiarios que utilizan Internet para hacer consultas, seguir trámites o acceder a documentación previsional.

Jubilados Córdoba Con esta renovación, el uso de la web oficial de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba es mucho más simple. Imagen: Freepik Renovación de la página web de la Caja de Jubilaciones de Córdoba: qué ofrece el nuevo sitio La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba informó que renovó su página web institucional con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar el acceso a la información para jubilados, pensionados y retirados de la provincia.

Entre los cambios más importantes se destacan nuevos accesos directos a trámites y consultas. Estas herramientas fueron diseñadas para que los beneficiarios puedan encontrar de forma más rápida la información que necesitan y realizar gestiones de manera más ágil desde la plataforma digital.

Además, el nuevo sitio presenta una organización más clara de los contenidos, lo que permite navegar de forma más simple entre las distintas secciones vinculadas con pagos, servicios previsionales, consultas y novedades del organismo. Esto busca acompañar especialmente a las personas mayores que utilizan la web para informarse o iniciar trámites.

Con esta renovación, la Caja busca modernizar sus canales digitales y acercar sus servicios a los beneficiarios, promoviendo el uso de herramientas online que eviten traslados innecesarios y agilicen los procesos administrativos.

Temas Jubilados

Córdoba