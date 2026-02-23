Se adelanta la fecha: los jubilados y pensionados de Córdoba cobrarán antes en febrero 2026 + Seguir en









Buenas noticias para todos los beneficiarios cordobeses. Conocé cuál es el adelanto en el calendario de pagos del mes.

Se adelantó el calendario de pagos en la provincia de Córdoba. Imagen: Freepik

Los jubilados y pensionados que dependen de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba recibirán sus haberes de febrero 2026 antes de lo habitual. El adelanto alcanza a todos los beneficiarios del sistema previsional provincial y representa una buena noticia para quienes dependen de estos ingresos mensuales.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba suele pagar los haberes en una sola fecha, sin dividir el calendario por terminación de DNI. En general, los pagos se realizan el último día hábil de cada mes, por lo que el esquema de febrero implicará un cobro anticipado respecto de meses anteriores.

Jubilados de Córdoba Conocé por qué van a cobrar antes los jubilados en la provincia de Córdoba. Freepik Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: calendario de pagos de febrero 2026 Según el esquema previsto, los jubilados y pensionados de Córdoba cobrarán los haberes de febrero en una única fecha. El pago se realizará el último día hábil del mes, es decir, el viernes 27, cuando se acreditan los haberes para todos los beneficiarios del sistema previsional provincial.

Esto significa que todos los jubilados y pensionados perciben el dinero el mismo día, sin importar la terminación del documento. Este formato de pago concentrado permite que los beneficiarios reciban sus haberes de manera más rápida y organizada.

Cuál es el monto de la jubilación mínima en Córdoba En febrero de 2026 la jubilación mínima provincial fue fijada en $800.000. Este valor corresponde al haber básico del sistema previsional cordobés y beneficia a quienes perciben los ingresos más bajos dentro de la Caja de Jubilaciones.

El aumento de la jubilación mínima forma parte de una política de actualización de haberes impulsada por el gobierno provincial. Con este incremento, los jubilados que cobran la mínima comienzan el año con un ingreso más alto dentro del sistema previsional de Córdoba.

