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30 de abril 2026 - 07:30

ANSES en mayo 2026: cuánto aumentan las jubilaciones, pensiones y AUH

Junto a los haberes actualizados, el organismo entregará un bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos.

El calendario de pagos de ANSES se activará el próximo 11 de mayo.&nbsp;

El calendario de pagos de ANSES se activará el próximo 11 de mayo. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos para mayo 2026. En este sentido, el organismo anunció un aumento del 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.

Informate más

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Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en mayo

Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

Si la entidad continúa entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos, estos serán los montos:

  • Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.
jubilados anses.jpg

Cuánto aumenta la AUH

Con la actualización del 3,4%, el total de la AUH será de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37.

auh-infancias.jpg

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

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