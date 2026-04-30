ANSES en mayo 2026: cuánto aumentan las jubilaciones, pensiones y AUH

Junto a los haberes actualizados, el organismo entregará un bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando los pagos para mayo 2026 . En este sentido, el organismo anunció un aumento del 3,4% , correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados . A continuación, conocé los detalles.

Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

Si la entidad continúa entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos, estos serán los montos:

Jubilación mínima: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ( $314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ( $275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Cuánto aumenta la AUH

Con la actualización del 3,4%, el total de la AUH será de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37.

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Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Asignación Universal por Embarazo (AUE)