La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos para mayo 2026. En este sentido, el organismo anunció un aumento del 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
ANSES en mayo 2026: cuánto aumentan las jubilaciones, pensiones y AUH
Junto a los haberes actualizados, el organismo entregará un bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos.
-
Jubilaciones, pensiones y asignaciones: todos los aumentos oficiales de ANSES para mayo 2026
-
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 30 de abril
Además, continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en mayo
Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
Si la entidad continúa entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos, estos serán los montos:
- Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.
Cuánto aumenta la AUH
Con la actualización del 3,4%, el total de la AUH será de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37.
Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en mayo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Dejá tu comentario