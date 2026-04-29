El Gobierno nacional formalizó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. La medida fue establecida mediante el decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se abonará durante mayo.
Aumento a jubilados ANSES en mayo: cuánto van a cobrar y bono de $70.000 confirmado
El refuerzo se suma al ajuste por inflación del 3,4% y alcanza a beneficiarios de la ANSES que cobran haberes más bajos.
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El refuerzo se complementa con la actualización mensual de las prestaciones, atada a la evolución de la inflación. En este caso, el incremento previsto es del 3,4%, según el último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De esta manera, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $393.174,10 y, con el bono incluido, alcanzará un total de $463.174,10.
La medida alcanza a titulares de prestaciones contributivas administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), incluyendo beneficios otorgados bajo la Ley 24.241, regímenes anteriores, sistemas especiales ya derogados y cajas previsionales transferidas a la Nación.
También abarca a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a titulares de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones, siempre que estén bajo la órbita del organismo.
Cómo se paga el bono
El bono se otorgará de forma completa a quienes cobren la mínima, mientras que aquellos cuyos ingresos la superen recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope de $70.000. Además, el pago solo se realizará sobre beneficios vigentes en el mes de liquidación.
La normativa establece que el refuerzo tiene carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos.
Impacto en otras prestaciones
El ajuste también impacta en otros programas de la ANSES. La PUAM se ubicará en $314.539,28 y, con el bono, llegará a $384.539,28. En tanto, las pensiones no contributivas tendrán un haber base de $275.221,87, que con el refuerzo ascenderá a $345.221,87.
Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementará a $141.285,31, mientras que el monto por hijo con discapacidad alcanzará los $460.044,10.
El esquema de movilidad se aplica de manera automática y busca sostener el poder adquisitivo de los ingresos previsionales frente a la dinámica inflacionaria.
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