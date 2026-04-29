Aumento a jubilados ANSES en mayo: cuánto van a cobrar y bono de $70.000 confirmado

El refuerzo se suma al ajuste por inflación del 3,4% y alcanza a beneficiarios de la ANSES que cobran haberes más bajos.

El Gobierno nacional formalizó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. La medida fue establecida mediante el decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se abonará durante mayo.

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El refuerzo se complementa con la actualización mensual de las prestaciones, atada a la evolución de la inflación. En este caso, el incremento previsto es del 3,4% , según el último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

De esta manera, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $393.174,10 y, con el bono incluido, alcanzará un total de $463.174,10 .

La medida alcanza a titulares de prestaciones contributivas administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , incluyendo beneficios otorgados bajo la Ley 24.241 , regímenes anteriores, sistemas especiales ya derogados y cajas previsionales transferidas a la Nación.

También abarca a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a titulares de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones, siempre que estén bajo la órbita del organismo.

Cómo se paga el bono

El bono se otorgará de forma completa a quienes cobren la mínima, mientras que aquellos cuyos ingresos la superen recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope de $70.000. Además, el pago solo se realizará sobre beneficios vigentes en el mes de liquidación.

ANSES pension por fallecimiento

La normativa establece que el refuerzo tiene carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos.

Impacto en otras prestaciones

El ajuste también impacta en otros programas de la ANSES. La PUAM se ubicará en $314.539,28 y, con el bono, llegará a $384.539,28. En tanto, las pensiones no contributivas tendrán un haber base de $275.221,87, que con el refuerzo ascenderá a $345.221,87.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementará a $141.285,31, mientras que el monto por hijo con discapacidad alcanzará los $460.044,10.

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El esquema de movilidad se aplica de manera automática y busca sostener el poder adquisitivo de los ingresos previsionales frente a la dinámica inflacionaria.