La madre de César Sena comparó su situación con la "dictadura militar genocida"







Mientras continúa detenida por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, Marcela Acuña escribió una carta a los fiscales donde consideró que el trato que reciben "no solo es inadecuado sino que no es acorde a derecho"

Marcela Acuña y César Sena.

Marcela Acuña, la madre de César Sena, una vez más escribió una carta dirigida a la fiscalía donde comparó su situación con "la dictadura genocida militar". La excandidata a intendenta de Resistencia se encuentra detenida junto a su hijo y a su esposo, Emerenciano Sena, como principales sospechosos del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el nuevo texto, Acuña expresó: "Me dirijo a ustedes para insistir en el pedido que realizaron tanto mi abogada, como los abogados de mi marido y mi hijo, de poder acceder a ver a mi familia considerando que hace un mes no he tenido contacto con ellos y, si bien estoy privada de mi libertad, no estoy vulnerada en mis otros derechos que al parecer parece que así es ya que a comparación de otros detenidos, sigo cercenada en derechos básicos de personas que se hallan en situación de encierro", escribió la mujer desde la comisaría 6ta. de la capital chaqueña.

"El derecho a ver a mi marido que se halla enfermo es un derecho humano universal, como el de ver a mi hijo, solo la dictadura militar genocida del '76 ha actuado de esa manera en momentos donde la Constitución fue avasallada. Hoy estamos en 'democracia' pero al parecer no llega a la fiscalía 4, que actúa dando órdenes de reducirnos a 'cosas', no tratarnos como 'personas' que simplemente atravesamos un proceso investigativo", acusó.

Como ya lo hizo en los escritos anteriores, reiteró que tanto él como su esposo son inocentes: "Si bien tanto Emerenciano como yo somos inocentes, a las pruebas me remito, el trato que recibimos no solo es inadecuado sino que no es acorde a derecho", expresó la imputada.

Qué decían las cartas previas de Acuña Esta no es la primera vez que la dirigente social escribe cartas desde la cárcel. Este jueves había asegurado que ni ella ni su esposo "jamás asesinaron a nadie", y culpó a "los medios sensacionalistas" que "así lo señalan". En otra de las cartas, escrita el 14 de julio a su esposo, había admitía que lo había defraudado por "cubrir a César". "Siento que te fallé por cubrir a César, y no puedo vivir con eso", le confesó a su esposo y agregó en otro tramo: "Ojala pronto llegue tu libertad. Yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí. Te oculté para no involucrarte y salió todo mal, y mucha gente inocente está presa, empezando por vos", confesó. Nuevas pruebas contra el Clan Sena Este viernes además se conocieron los resultados de los análisis de las manchas encontradas en la camioneta de César Sena que revelaron que se trataba de sangre humana. Según aseguraron desde la querella, en los primeros días de la próxima semana se sabrá si coinciden con el ADN de Cecilia Strzyzowski. El resultado del peritaje fue incorporado en las últimas horas en el expediente y se trata de los rastros que habían sido hallados en la caja de la camioneta Toyota Hilux perteneciente al hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, donde se presume que fue trasladado el cadáver de Cecilia hasta el campo en el que fue incinerado.