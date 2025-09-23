La NASA anticipa el lanzamiento de Artemis II y acelera su regreso tripulado a la Luna







El operativo pondrá a prueba los sistemas del programa lunar que busca establecer una presencia humana permanente fuera de la órbita terrestre.

Artemis II será la primera misión tripulada en volar más allá de la órbita terrestre en más de medio siglo.

La NASA anunció que evalúa adelantar para febrero de 2026 el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada en más de 50 años que volará alrededor de la Luna. Aunque la fecha original estaba fijada para abril, las autoridades señalaron que podría ajustarse si se cumplen con éxito las últimas pruebas técnicas. La prioridad, aclararon, seguirá siendo la seguridad de la tripulación y del vehículo.

La misión representa un paso central dentro del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida fuera de la órbita terrestre. Artemis II durará aproximadamente 10 días y servirá como validación de los sistemas de soporte vital, navegación y protección de la cápsula Orion, acoplada al cohete SLS (Space Launch System).

Entre los desafíos más relevantes figura la revisión del escudo térmico de Orion, que presentó anomalías durante la misión no tripulada de 2022. Según explicó la NASA, ya se realizaron ajustes en la trayectoria de reentrada para evitar que se repita la degradación detectada anteriormente.

La tripulación de Artemis II La tripulación estará compuesta por tres astronautas de la NASA: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch; y uno de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen. En su trayecto, el equipo se alejará más allá de la Luna y realizará maniobras críticas de control manual para preparar futuras acoplaciones con módulos de descenso lunar.

5S4IIE3T45CA7FMZ5LO35ZTGH4 La tripulación de Artemis II será la primera en viajar alrededor de la Luna desde 1972. Reuters

Además de los objetivos tecnológicos, Artemis II permitirá llevar adelante observaciones científicas y estudios biológicos. La nave operará bajo monitoreo constante del Centro de Control de Misiones de Houston y de equipos científicos especializados en geología lunar. Durante el viaje, se analizarán también los efectos de la microgravedad y la radiación en el organismo humano, con el uso de muestras celulares. El éxito de esta misión será clave para definir el cronograma de Artemis III, que contempla el regreso de astronautas a la superficie lunar y el inicio de una fase más ambiciosa: preparar las condiciones para una futura misión tripulada a Marte. A pesar del posible adelanto, desde la NASA remarcaron que ninguna fecha será confirmada hasta completar los ensayos finales.

Temas NASA

Luna