Donald Trump recibió a los astronautas de Artemis II tras el histórico viaje a la órbita lunar

El presidente destacó el logro de la misión de la NASA, que marcó el regreso humano a la órbita de la Luna tras más de 50 años y rompió un récord de distancia.

Donald Trump junto a los astronautas de Artemis II en la Casa Blanca.

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Durante el encuentro en el Despacho Oval, el mandatario felicitó a la tripulación y a las autoridades de la agencia espacial por el logro alcanzado. "Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso . Y, Jared (Isaacman, el administrador de la NASA), quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección", expresó.

Los cuatro tripulantes de la misión Artemis II son Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, por parte de la NASA, junto con Jeremy Hansen, integrante de la Agencia Espacial Canadiense.

Trump también puso el foco en las exigencias físicas y mentales que implica una misión de este tipo y, en tono distendido, deslizó la posibilidad de participar en una expedición. "Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?", ironizó.

La misión Artemis II culminó el 10 de abril con éxito, al concretar el regreso de astronautas a la órbita de la Luna por primera vez desde 1972, en el marco del renovado programa espacial estadounidense.

Este avance busca impulsar los próximos pasos del Programa Artemis, que tiene como objetivo realizar dos alunizajes en 2028, mientras la NASA avanza en paralelo con el desarrollo de una futura base lunar.

Además, la tripulación logró superar el récord de distancia en el espacio establecido por la misión Apolo 13 en 1970, al alcanzar los 406.771 kilómetros desde la Tierra, lo que representa una nueva marca en la exploración espacial tripulada.