Las jubilaciones llegan con un nuevo aumento en noviembre y este es el monto final con bono incluído







Los incrementos programados por movilidad se alinean con el último índice de inflación que haya reportado el INDEC.

Las jubilaciones tendrán un nuevo aumento y bono incluido en noviembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó nuevos aumentos para jubilados y pensionados tras la publicación del índice de inflación correspondiente a septiembre. La medida busca evitar que las prestaciones pierdan poder adquisitivo frente al aumento de los precios y mantener actualizados los ingresos de los beneficiarios.

Además, el organismo previsional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos. Este refuerzo complementa los incrementos mensuales y tiene como fin mitigar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Monto de las jubilaciones de ANSES en noviembre 2025 Las jubilaciones aumentaron un 2,1%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre que informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta medida responde al Decreto 274/2024, en el que se establecen ajustes mensuales en algunas prestaciones, que tomen como referencia el último dato de inflación reportado oficialmente.

En este sentido, los montos de las jubilaciones quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $333.151

Jubilación máxima: $2.241.129,34. FOTO ANSES CON BILLETES.webp Quiénes llegan a cobrar el bono de $70.000 El bono extraordinario de $70.000 está dirigido a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, con el objetivo de elevar sus ingresos hasta los $403.085,39. Quienes cobren un monto levemente superior a la mínima recibirán un pago proporcional para alcanzar esa cifra final.

Jubilación mínima: $403.085,39

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31.

Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $303.159,77.

Pensión Madre de 7 hijos: $403.085,39. En cambio, los beneficiarios que perciben el haber máximo no están incluidos en este refuerzo, ya que el bono apunta a compensar la pérdida de poder adquisitivo en los sectores más bajos del sistema previsional. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 El calendario de pagos de ANSES programado para noviembre inició el lunes 10 y continúa realizando los depósitos. El orden se establece según el último dígito del DNI de cada beneficiario y la urgencia de cada grupo: Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

