ANSES confirmó los depósitos de la AUH en mayo 2026

El organismo dio a conocer todos los detalles sobre la Asignacion Universal por Hijo paes este mes. Todo lo que tenés que saber: fechas de cobro, montos y quiénes pueden acceder.

Los titulares también pueden acceder a otros beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan Mil Días

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026. El ajuste del 3,38%, correspondiente a la inflación de marzo, modifica el ingreso mensual de muchas familias en todo el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este incremento impacta directamente en el valor que van a cobrar. Además, ya está disponible el calendario de pagos, que comenzará en la segunda semana del mes y se organizará, como es habitual, según la terminación del DNI.

La AUH es un beneficio del organismo que está destinado a personas en situación de vulnerabilidad, que no cuentan con empleo formal o cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Acceden a la asignación los padres, madres o tutores que se encuentren en las siguientes situaciones:

A su vez, tiene que ser argentino/a o residir en el país (si es extranjero o naturalizado, debe tener al menos 2 años de residencia).

El beneficio se otorga por cada hijo menor de 18 años, aunque en el caso de hijos con discapacidad no hay límite de edad. Para recibirlo, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como:

la acreditación de controles de salud, vacunación y asistencia escolar

ser soltero/a

residir en el país

Libreta_1_6.jpg

Monto de la AUH de ANSES en mayo

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y para esta actualización se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Este mecanismo busca evitar que los ingresos pierdan poder adquisitivo frente al aumento de precios

En este caso, el incremento del 3,38% surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, publicado por el INDEC.

El organismo liquida la AUH con una retención del 20% mensual. Ese porcentaje queda acumulado hasta la presentación de la Libreta AUH. El monto que se cobra cada mes corresponde al 80% del total establecido para cada hijo.

Los valores confirmados para mayo:

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20

El esquema también establece valores más altos para la asignación por hijo con discapacidad, esto es debido a que las familias tienen gastos extras debido a su carácter específico.

monto bruto: $460.044,10

$460.044,10 monto neto: $368.035,28

calendario.jpeg

Cuándo cobra la AUH de ANSES en mayo 2026

El cronograma de pagos de ANSES para abril se organizó según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Las fechas para cobrar asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, son las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Igualmente, para conocer fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES. A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación.

El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, el sistema permite consultar de manera actualizada si se perciben correctamente los beneficios y detectar eventuales inconsistencias en los pagos.