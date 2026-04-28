ANSES: cómo queda el nuevo calendario de pagos en mayo 2026

El organismo actualizó el cronograma de pagos del mes con cambios en fechas y aumentos en los haberes: conocé los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 con modificaciones en las fechas habituales y la aplicación de un nuevo aumento en las prestaciones. El organismo ya difundió el cronograma actualizado que impacta en jubilados, pensionados, titulares de la AUH, AUE y otras asignaciones.

Según el esquema oficial, los pagos comenzarán en los primeros días de mayo y se organizarán nuevamente por terminación de DNI , como es habitual. Sin embargo, el cronograma presenta ajustes respecto a meses anteriores, lo que obliga a los beneficiarios a revisar sus fechas específicas de cobro.

El cambio se da debido a la actualización de haberes por la fórmula de movilidad vigente, lo que implica un incremento en los montos que perciben los distintos grupos alcanzados.

Uno de los puntos centrales de mayo es la aplicación de un aumento en las prestaciones sociales . El ajuste responde a la fórmula de movilidad que toma como referencia la evolución de la inflación y otros indicadores económicos. Como resultado, jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben una suba que impacta directamente en los ingresos de millones de beneficiarios.

Este incremento se aplica automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Los grupos alcanzados son:

Jubilados y pensionados del sistema previsional

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE)

Pensiones No Contributivas (PNC)

Además del aumento, algunos sectores continúan percibiendo bonos o refuerzos extraordinarios, especialmente aquellos que cobran los haberes más bajos. El impacto del ajuste varía según el tipo de prestación, pero en todos los casos representa una mejora en los ingresos frente al contexto inflacionario.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

El calendario de pagos de mayo mantiene la lógica de organización por terminación de DNI, pero con fechas actualizadas. Para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, el cronograma comienza en la primera semana del mes y se extiende de forma escalonada.

Quienes perciben haberes superiores al mínimo cobran en una segunda etapa, hacia la mitad del mes. En el caso de la AUH y la AUE, los pagos también se distribuyen en los primeros días de mayo, respetando el orden por número de documento.

Las Pensiones No Contributivas suelen iniciar su calendario incluso antes, en los primeros días hábiles del mes. Este esquema permite organizar los pagos de manera progresiva, evitando la concentración de beneficiarios en una misma fecha.

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Las modificaciones en el calendario responden a cuestiones operativas y administrativas. En algunos casos, los cambios se deben a feriados o a la necesidad de reorganizar el flujo de pagos dentro del mes. Es fundamental que los beneficiarios verifiquen sus fechas actualizadas para evitar confusiones.

También es importante tener en cuenta que el dinero permanece disponible en la cuenta bancaria una vez acreditado, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día del cobro. Este punto es clave para evitar aglomeraciones en cajeros automáticos o entidades bancarias. Mantener los datos personales actualizados es fundamental para evitar inconvenientes en la acreditación de los haberes.

Para conocer la fecha exacta de cobro, ANSES ofrece distintas herramientas oficiales. Los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma “Mi ANSES” con su CUIL y clave de seguridad social, donde se detalla el día y el lugar de pago correspondiente. También es posible consultar la información a través de la línea telefónica del organismo o en sus oficinas con turno previo.