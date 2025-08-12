El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública destinada a los adultos mayores en Argentina. Con más de cinco millones de afiliados en todo el país, y con el objetivo de agilizar y simplificar las gestiones virtuales de prestaciones y servicios, la entidad lanzó una nueva actualización para su plataforma digital.
Las mejoras de PAMI en su aplicación para facilitar las gestiones digitales en agosto 2025
Desde este mes, los afiliados de la obra social pueden solicitar turnos, realizar trámites y gestionar recetas desde su celular de manera segura y práctica.
-
Cambios en PAMI: ¿Cómo es la nueva cartilla digital y que se puede hacer desde la app?
-
PAMI facilita el acceso a productos médicos gratuitos para jubilados: ¿cómo solicitarlos en agosto 2025?
Desde este mes, con "Mi PAMI" los titulares podrán realizar diferentes trámites desde su celular de manera segura, como consultar su historia clínica, solicitar turnos médicos, acceder a resultados de estudios, validar recetas y hasta recibir recordatorios sobre fechas importantes, como controles o renovación de credenciales. Todo esto sin necesidad de trasladarse a oficinas de atención presencial o hacer largas filas.
Mi PAMI: las principales funciones
"Mi PAMI" es la aplicación oficial, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura. A través del sitio, los usuarios pueden
- Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas
- Ver su credencial digital y la de su grupo familiar
- Acceder a su cartilla médica personalizada
- Sacar turnos para atención en agencia
- Gestionar trámites web
- Consultar sus datos personales y los de su médico de cabecera
- Contactar con PAMI Escucha y teléfonos de emergencias
- Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp las 24 hs
La plataforma también incluye un acceso directo a la red de farmacias adheridas, facilitando la localización y contacto inmediato. Además, ofrece información actualizada sobre programas vigentes, campañas de vacunación, y servicios especiales, convirtiéndose en un canal integral de comunicación.
Cómo utilizar la app de PAMI
La app "Mi PAMI" es completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store.
Quienes ya tenían instalada la versión anterior, deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado, pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.
- Temas
- PAMI
Dejá tu comentario