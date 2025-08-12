Las mejoras de PAMI en su aplicación para facilitar las gestiones digitales en agosto 2025







Desde este mes, los afiliados de la obra social pueden solicitar turnos, realizar trámites y gestionar recetas desde su celular de manera segura y práctica.

"Mi PAMI" es una plataforma gratuita y está disponible en App Store y Google Play.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública destinada a los adultos mayores en Argentina. Con más de cinco millones de afiliados en todo el país, y con el objetivo de agilizar y simplificar las gestiones virtuales de prestaciones y servicios, la entidad lanzó una nueva actualización para su plataforma digital.

Desde este mes, con "Mi PAMI" los titulares podrán realizar diferentes trámites desde su celular de manera segura, como consultar su historia clínica, solicitar turnos médicos, acceder a resultados de estudios, validar recetas y hasta recibir recordatorios sobre fechas importantes, como controles o renovación de credenciales. Todo esto sin necesidad de trasladarse a oficinas de atención presencial o hacer largas filas.

pami.png Mi PAMI: las principales funciones "Mi PAMI" es la aplicación oficial, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura. A través del sitio, los usuarios pueden

Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas

Ver su credencial digital y la de su grupo familiar

Acceder a su cartilla médica personalizada

Sacar turnos para atención en agencia

Gestionar trámites web

Consultar sus datos personales y los de su médico de cabecera

Contactar con PAMI Escucha y teléfonos de emergencias

Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp las 24 hs

La plataforma también incluye un acceso directo a la red de farmacias adheridas, facilitando la localización y contacto inmediato. Además, ofrece información actualizada sobre programas vigentes, campañas de vacunación, y servicios especiales, convirtiéndose en un canal integral de comunicación.

pami.jpg Cómo utilizar la app de PAMI La app "Mi PAMI" es completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store. Quienes ya tenían instalada la versión anterior, deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado, pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.

