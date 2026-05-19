Guía paso a paso para validar los datos en PAMI frente al nuevo requisito

Conocé cómo ejecutar tareas desde la web oficial del organismo para poder operar sin demoras administrativas frente a trámites médicos.

Una normativa que resfuerza la seguridad de los canales de atención del organismo.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) implementó un nuevo esquema de validación para las cuentas digitales de jubilados y pensionados afiliados. La obra social aplicó la medida durante mayo, con el objetivo de reforzar la seguridad dentro de la plataforma Mi PAMI y reducir riesgos de estafas virtuales.

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El organismo informó que los afiliados deberán actualizar y verificar sus datos personales para continuar con el uso habitual de las herramientas online. La nueva validación impactará sobre trámites digitales vinculados a salud y gestiones administrativas.

PAMI indicó que los usuarios que no completen correctamente el proceso podrían encontrar restricciones temporales dentro del sistema. Las limitaciones afectarían funciones relacionadas con:

La obra social aclaró además que la credencial plástica seguirá vigente para medicamentos y consultas médicas presenciales .

Cuál es el último paso que PAMI exige para operar

PAMI exigirá ahora una validación integral de identidad dentro de la plataforma Mi PAMI. El sistema solicitará información actualizada para garantizar la autenticidad de cada cuenta digital. Los afiliados deberán contar con una cuenta activa dentro de la aplicación oficial. El organismo también pedirá la confirmación de datos personales y medios de contacto.

El procedimiento incluirá varios requisitos obligatorios:

validar el correo electrónico

registrar un número de celular actualizado

confirmar que los datos personales coincidan con la información oficial

generar una contraseña segura

completar el proceso de autenticación

PAMI explicó que la medida apunta a prevenir accesos indebidos y fraudes digitales, que afectan especialmente a adultos mayores. La obra social advirtió que los usuarios que no finalicen correctamente la validación podrían enfrentar problemas operativos dentro del sistema digital tales como:

bloqueos preventivos

dificultades para recuperar cuentas

limitaciones para realizar trámites online

PAMI aclaró que la actualización de datos no afectará las prestaciones médicas, ni la cobertura sanitaria de los afiliados. El organismo confirmó además que quienes no usan herramientas digitales podrán continuar con trámites presenciales en agencias habilitadas.

mi pami

Cómo realizarlo desde la app Mi PAMI

La aplicación Mi PAMI concentra actualmente gran parte de las gestiones digitales destinadas a jubilados y pensionados afiliados. Los usuarios pueden ingresar desde la plataforma para consultar distintos servicios relacionados con atención médica y administración personal.

Entre las funciones disponibles aparecen:

recetas electrónicas

credencial digital

órdenes médicas

cartilla de profesionales

trámites administrativos

PAMI indicó que el primer paso consiste en ingresar a la cuenta activa dentro de Mi PAMI. El sistema solicitará luego la verificación del correo electrónico registrado. Los afiliados deberán incorporar además un número de teléfono celular actualizado dentro de la aplicación. La coincidencia entre los datos cargados y la información oficial será obligatoria para operar normalmente.

La plataforma exigirá también la creación de una contraseña segura como parte del proceso de autenticación. PAMI reforzó además las recomendaciones vinculadas a seguridad digital ante el crecimiento de usuarios y el aumento de intentos de fraude.

La obra social recordó que nunca solicita información relacionada con:

claves bancarias

contraseñas completas por teléfono

códigos enviados por mensajes

claves recibidas por correo electrónico

El organismo recomendó evitar compartir información sensible con terceros para prevenir maniobras fraudulentas vinculadas a cuentas digitales. PAMI mantendrá habilitados sus canales habituales de atención para quienes necesiten asistencia durante el proceso de validación de identidad dentro de Mi PAMI.