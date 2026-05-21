PAMI cambia los turnos médicos: cómo funcionará la libre elección de especialistas

La obra social implementará un nuevo esquema para que los afiliados puedan elegir médicos sin derivaciones previas.

El sistema apunta a reducir tiempos de espera y simplificar el acceso a consultas médicas especializadas.

PAMI anunció un cambio importante en su sistema de atención médica y comenzará a implementar un modelo de libre elección de especialistas para jubilados y pensionados. La modificación permitirá que los afiliados puedan seleccionar directamente determinados profesionales sin necesidad de atravesar parte de los circuitos y reglamentaciones que regían hasta ahora.

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La medida forma parte del nuevo esquema de reorganización sanitaria impulsado por la obra social más grande del país y busca reducir tiempos de espera, agilizar la asignación de turnos y mejorar el acceso a consultas especializadas. Según indicaron desde el organismo, el objetivo es darle mayor autonomía al afiliado al momento de gestionar su atención médica.

Hasta ahora, muchos afiliados del PAMI debían obtener primero una derivación o autorización dentro de determinados circuitos prestacionales antes de acceder a consultas especializadas. Con el nuevo esquema, los jubilados podrán elegir directamente profesionales incluidos dentro de la cartilla habilitada por el organismo.

Según explicó PAMI, el sistema estará basado en redes prestacionales organizadas por especialidad y región geográfica . Los afiliados podrán consultar disponibilidad de médicos y gestionar turnos mediante canales digitales, telefónicos y presenciales.

El organismo remarcó que la libre elección se aplicará inicialmente en algunas especialidades médicas y luego podría extenderse progresivamente a otros servicios de salud. Entre las áreas con mayor prioridad aparecen cardiología, traumatología, oftalmología y diagnóstico por imágenes, donde históricamente existen mayores demoras en la asignación de consultas.

El nuevo esquema buscará reducir intermediaciones administrativas y mejorar el seguimiento digital de turnos, autorizaciones y prácticas médicas. Desde la obra social aseguran que esto permitirá optimizar controles y evitar superposición de prestaciones.

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Qué cambia para los jubilados y pensionados afiliados

El principal cambio para los afiliados será la posibilidad de tener mayor margen de decisión sobre dónde y con quién atenderse dentro de la red habilitada por PAMI. Según el organismo, esto apunta a fortalecer la autonomía del paciente y facilitar el acceso a especialistas sin trámites extensos.

Actualmente, muchos jubilados deben atravesar procesos de derivación médica que pueden extender los tiempos de espera, especialmente en ciudades con alta demanda sanitaria. La nueva modalidad buscará disminuir esos pasos administrativos y acelerar la obtención de consultas.

El organismo aclaró además que los médicos de cabecera continuarán teniendo un rol importante dentro del sistema, especialmente en seguimiento clínico y tratamientos prolongados. Sin embargo, determinadas consultas especializadas podrán gestionarse de manera más directa.

Otro de los objetivos oficiales es mejorar la competencia entre prestadores y aumentar la disponibilidad de turnos dentro de la red médica contratada. Desde el organismo consideran que la posibilidad de elegir especialistas puede incentivar mejoras en atención y calidad del servicio.

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Qué herramientas digitales usará PAMI para implementar el cambio

La obra social viene avanzando desde hace meses en la digitalización de distintos servicios vinculados con turnos, recetas electrónicas y trámites para afiliados. El nuevo modelo de libre elección médica estará integrado principalmente con la plataforma “Mi PAMI”, disponible tanto en versión web como móvil.

A través de ese sistema, los afiliados podrán consultar cartillas actualizadas, disponibilidad de especialistas, historial de atención y datos vinculados con autorizaciones médicas. También se incorporarán mecanismos de validación digital para agilizar asignaciones y evitar trámites presenciales innecesarios.

El organismo sostuvo que la digitalización apunta a mejorar trazabilidad, control de prestaciones y transparencia en la gestión sanitaria. Además, aseguran que permitirá detectar demoras, faltantes de turnos y problemas de cobertura con mayor rapidez.

No obstante, distintos especialistas en salud advierten que la implementación dependerá también de la capacidad operativa de prestadores médicos y de la adaptación tecnológica de muchos afiliados adultos mayores. Por eso, PAMI mantendrá canales presenciales y telefónicos para quienes no utilicen herramientas digitales.

El nuevo sistema comenzará a aplicarse progresivamente en distintas regiones del país y se integrará con herramientas digitales ya existentes dentro de la plataforma “Mi PAMI”.