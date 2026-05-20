Cobros irregulares en consultas médicas y recetas de PAMI: cómo evitarlos, según el organismo

Conocé los servicios que conforman la cartilla de prestaciones del organismo de previsión y cómo se implementan al sistema de atención.

Las consultas, recetas y órdenes contempladas en la cartilla no deben incluir pagos adicionales por parte de los afiliados.

El PAMI difundió una advertencia destinada a jubilados y pensionados por los cobros indebidos que algunos prestadores realizan dentro del sistema de atención médica. El organismo recordó que múltiples prestaciones incluidas en la cobertura oficial no requieren pagos adicionales y aclaró que cualquier pedido de dinero fuera de los canales autorizados constituye una práctica ilegal.

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La obra social explicó que ciertos profesionales solicitan sumas extra para otorgar turnos, emitir recetas o entregar órdenes médicas. El organismo indicó que esos servicios forman parte de la cobertura habitual para afiliados y, por ese motivo, deben brindarse sin cargos complementarios.

Las autoridades remarcaron que los afiliados cuentan con herramientas para denunciar irregularidades. El sistema dispone de canales telefónicos, formularios online y atención presencial en agencias para registrar reclamos vinculados con pedidos de dinero no autorizados.

El organismo también pidió prestar atención a situaciones que no tengan respaldo administrativo o comprobantes oficiales. La recomendación apunta a evitar fraudes y prevenir estafas dentro de las prestaciones médicas que integran la cartilla oficial.

Qué servicios están cubiertos en su totalidad por PAMI

El sistema de cobertura de PAMI incluye distintas prestaciones médicas sin costo extra para los afiliados. El organismo aclaró que las consultas médicas integradas en la cartilla oficial deben realizarse sin pagos adicionales.

La obra social confirmó que la emisión de recetas y órdenes médicas también forma parte de los servicios cubiertos. Los afiliados no necesitan abonar dinero para acceder a esos documentos cuando el trámite se realiza dentro del sistema habilitado. Los especialistas incluidos en la red de atención deben respetar las condiciones establecidas por el organismo. La cobertura contempla además prácticas médicas incorporadas en la cartilla oficial.

El programa médico incorpora tratamientos y elementos esenciales para jubilados y pensionados. Entre esas prestaciones aparecen medicamentos con cobertura total o descuentos según el plan asignado.

La asistencia de PAMI también contempla prótesis, insumos y determinados elementos destinados a la atención domiciliaria. Cada beneficio depende de las condiciones previstas por la obra social para sus afiliados. El organismo recordó que toda prestación incluida dentro de la cobertura oficial debe brindarse sin cargos extras. La advertencia busca evitar situaciones de abuso económico contra jubilados y pensionados que desconocen el alcance de sus derechos.

La entidad recomendó consultar únicamente los canales oficiales, antes de concretar pagos vinculados con servicios médicos. El sitio web institucional concentra información sobre prestaciones, requisitos y cobertura vigente.

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Cuándo es ilegal que se solicite dinero y cómo accionar

El PAMI señaló que uno de los casos más frecuentes aparece cuando un profesional solicita dinero para acelerar la asignación de turnos médicos. Esa práctica no está permitida dentro del sistema de atención de la obra social.

Otro de los mecanismos irregulares surge durante la entrega de recetas, credenciales u órdenes médicas. El organismo aclaró que esos documentos deben emitirse sin costo para los afiliados. Las autoridades indicaron que cualquier pedido de dinero ajeno a la facturación habitual debe despertar sospechas.

El organismo sugirió prestar atención a operaciones que no entreguen comprobantes oficiales. La ausencia de documentación válida constituye uno de los principales indicadores de cobros indebidos.

Los afiliados pueden realizar consultas previas con PAMI, cuando existan dudas sobre montos exigidos por prestadores o centros médicos. El objetivo consiste en confirmar si la práctica corresponde a la cobertura vigente. La obra social habilitó distintos mecanismos de denuncia para reportar irregularidades siendo el más utilizado la línea telefónica 138, conocida como “PAMI Escucha y Responde”.

Los jubilados y pensionados también tienen acceso a formularios digitales dentro del portal oficial del organismo. El sistema permite adjuntar información relacionada con cada caso denunciado. Las agencias presenciales de PAMI ofrecen asistencia personalizada para quienes necesiten orientación. El personal administrativo recibe reclamos y deja constancia formal de cada presentación.

El organismo aseguró que todas las denuncias ingresadas atraviesan instancias de evaluación. Las sanciones pueden incluir medidas contra profesionales o prestadores que incumplan las normas del sistema.

Los afiliados cuentan con distintas vías para actuar ante pedidos de dinero irregulares: