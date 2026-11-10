León XIV homenajeó al papa Francisco en la Catedral de Buenos Aires y recibió un emotivo regalo de su familia

El Pontífice recordó a Jorge Mario Bergoglio frente a una placa conmemorativa y compartió un momento especial con sus sobrinos. Una rosa blanca, cargada de simbolismo religioso, fue el gesto elegido para mantener vivo su legado.

La segunda jornada del papa León XIV en la Argentina estuvo marcada por un momento de profunda emoción y significado espiritual. En la Catedral Metropolitana de Buenos Aires , el Sumo Pontífice rindió homenaje a su antecesor, Francisco , con una oración frente a la placa que recuerda su trayectoria como arzobispo porteño y su posterior elección como máxima autoridad de la Iglesia católica.

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El gesto tuvo lugar antes de la celebración de las vísperas junto a los obispos argentinos y los equipos sinodales, en el mismo templo donde Jorge Mario Bergoglio desarrolló buena parte de su actividad pastoral antes de convertirse en Papa en marzo de 2013.

La placa, ubicada detrás del altar principal, fue restaurada especialmente para la visita de León XIV y actualizada después del fallecimiento de Francisco. El memorial recuerda su paso por la Arquidiócesis de Buenos Aires y su pontificado entre 2013 y 2025, acompañado por el escudo episcopal y su histórico lema Miserando atque eligendo.

León XIV permaneció varios instantes en silencio frente al homenaje , acompañado por representantes de la Iglesia argentina, entre ellos el arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal, Jorge Ignacio García Cuerva , y el cardenal Marcelo Colombo , arzobispo de Mendoza.

Durante la ceremonia, seis niños pertenecientes a distintas parroquias y organizaciones religiosas se acercaron con pequeños ramos de flores, que depositaron debajo de la placa conmemorativa.

León XIV, durante su visita a la Argentina. Vatican News

El Papa acompañó el gesto y luego saludó personalmente a los chicos. Uno de ellos, llamado Tomi, protagonizó un intercambio que reflejó la emoción del encuentro. Cuando León XIV le preguntó cómo se encontraba, el niño respondió con una sola palabra: "Emocionado".

El homenaje se sumó a las numerosas referencias que el Pontífice realizó sobre Francisco desde su llegada al país, tanto durante sus intervenciones públicas como en sus encuentros con representantes de la Iglesia.

La rosa blanca que los sobrinos de Francisco le regalaron a León XIV

Uno de los momentos más significativos de la jornada llegó al finalizar la celebración religiosa, cuando ocho sobrinos directos de Jorge Mario Bergoglio, invitados especialmente por León XIV, se acercaron para entregarle un presente de enorme valor sentimental.

Se trató de una rosa blanca, una flor estrechamente vinculada con la devoción que Francisco profesaba por santa Teresita de Lisieux y que acompañó distintos momentos de su vida.

Para Bergoglio, la rosa representaba la confianza en la fe, la esperanza y las gracias recibidas. Su vínculo con la santa era tan profundo que acostumbraba llevar una estampa suya entre sus pertenencias personales, incluso durante su última internación en el Policlínico Gemelli de Roma.

Los familiares del pontífice argentino acompañaron el obsequio con una dedicatoria dirigida a su sucesor.

"Esta rosa blanca, tan significativa para nuestro querido tío Francisco, llega hoy a sus manos como un pequeño signo de amor, de fe y de continuidad", expresaron los sobrinos.

En el mensaje también explicaron que la intención era compartir con León XIV una parte de la herencia espiritual que Francisco dejó tanto en su familia como en la Iglesia.

El deseo de los Bergoglio es que la ternura, la esperanza y la misericordia que caracterizaron el pontificado de Francisco continúen presentes en la comunidad católica.

El encuentro en la Catedral Metropolitana se convirtió así en uno de los episodios más emotivos de la visita papal a Buenos Aires, al reunir en un mismo escenario la memoria del primer Papa latinoamericano, el afecto de sus familiares y el reconocimiento de su sucesor.

Con una oración, flores y un sencillo regalo, León XIV volvió a destacar el legado espiritual de Francisco en la ciudad donde comenzó su camino hacia el Vaticano.