ANSES: ¿Cuándo se pagaría el aguinaldo en 2025?







Conocé las posibles fechas de abono para el sueldo complementario, que equivale al 50% del valor máximo alcanzado en los haberes.

ANSES pagará el aguinaldo a todos los jubilados y pensionados en diciembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo. Este complemento se otorga tanto a mediados, como a fines de año y lo reciben trabajadores en relación de dependencia y los jubilados y pensionados del organismo.

Asimismo, a algunos de estos últimos también les correspondería el bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000 actualmente. Este lo cobran únicamente aquellos beneficiarios que reciban haberes menores a la suma entre jubilación mínima y esta bonificación.

jubilados ANSES.jpg Cuánto y cuándo cobrarían los jubilados en diciembre de 2025 A pesar de que aún no hay un calendario de pagos confirmado para diciembre, estas son las posibles fechas para cobrar el aguinaldo a fin de año, según el último número del DNI de cada titular:

Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre Jubilados y pensionados con haberes menores al mínimo DNI terminados en 0: 9 de diciembre DNI terminados en 1: 10 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre jubilados anses.jpg Depositphotos Cómo se calcula el aguinaldo para pensionados y jubilados de ANSES El aguinaldo corresponde al 50% del monto más alto recibido por cada beneficiario. En este caso, se calculará con el monto actualizado de la jubilación mínima hasta diciembre, ya que los haberes de las jubilaciones y pensiones se actualizan todos los meses con el último porcentaje de inflación agregado. De qué manera se cobra el aguinaldo de ANSES El aguinaldo de ANSES se incluye en el cobro mensual de diciembre. Esto implica que los titulares no sólo recibirán sus haberes, sino que a ellos se sumará el SAC, que también se recibe en la cuenta bancaria de cada uno. Sin embargo, es importante verificar la fecha de cobro y el monto a través de la app Mi ANSES, con CUIL y Clave de Seguridad Social.

