28 de octubre 2025 - 07:43

Jubilados ANSES: el Gobierno confirmó bono de $70.000 para noviembre, ¿a cuánto llegará la mínima?

A través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, la Anses oficializó el pago del bono mensual para jubilados y pensionados. Con el nuevo aumento por inflación, la jubilación mínima se eleva a $333.052,70 y el total a cobrar será de $403.052,70.

Los jubilados recibirán el próximo mes un nuevo monto extra.

El Gobierno oficializó este martes el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES correspondiente a noviembre, mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida, implementada todos los meses, tiene como objetivo compensar el impacto de la inflación sobre los haberes. ¿A cuánto llegará la mínima con el monto extra?

Jubilados ANSES: confirman bono de $70.000 en noviembre

El bono de $70.000 alcanzará a los beneficiarios de prestaciones contributivas, incluidos los regímenes nacionales generales, excajas provinciales transferidas a la Nación y regímenes especiales derogados. También será percibido por quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y pensiones graciables.

Bono de $70.000 para jubilados y pensionados: a cuánto llegará la mínima

La actualización de los haberes de noviembre se realizará de acuerdo con el último índice de inflación informado por el Indec, correspondiente a septiembre, que fue del 2,1%. Así, los haberes previsionales se incrementarán un 2,08%.

Con esta suba, la jubilación mínima pasa a $333.052,70, mientras que el total a cobrar con el bono será de $403.052,70.

Bono para jubilados: un nuevo extra se cobrará en noviembre.

Los nuevos valores que regirán en noviembre son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70

  • Jubilación máxima: $2.241.129,34

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88

